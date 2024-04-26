網紅7寶媽「嘲笑資源班道歉沒用」！遭切割拒合作　9家廠商一次看

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7寶媽Sydney在25日晚間也開直播道歉，強調「當天直播與兒子在談到資源班相關內容時，說話方式可能讓許多人感到不舒服或被冒犯，我真的感到非常抱歉，我絕對沒有輕蔑、藐視資源班或者需要個別輔導的學生」，也希望外界能夠再給他們機會，提到「之後對兒子的教育會更加努力、繼續改進，真的很抱歉」。
7寶媽直播道歉無效止不住！9家切割廠商一次看
然而隨著風波越演越烈，有網友就整理最近7寶媽Sydney與其合作業配商品或者是團購的產品名單，其中有11家當中已經有7家發出聲明，終止合作或澄清根本沒有與Sydney合作過，還有另外2家不在名單上廠商也發布聲明，宣布終止Sydney一切合作，一共9家廠商緊急切割。以下是有發出聲明的9家廠商：
一、自然主意。酷覓星：本品牌並無與林叨因仔（七寶媽）有任何商業上、販售與交易活動！未來也不會進行任何形式的合作，本品牌本著良善的企業責任與精神，不會與歧視任何族群的網紅進行業配活動。
二、幸福の禮‧喜之坊：喜之坊所有產品皆沒有與此爭議人物簽訂代言合作關係，未來針對有社會爭議的個人或組織，喜之坊將會仔細過濾，不會進行任何形式的合作。
三、緊張雞Sweaty chicken：反對任何歧視與嘲諷資源班的言論跟行為，因品牌目前與多家經銷商合作，尚在確認是何經銷商與爭議網紅洽談活動，會盡快釐清窗口並停止活動。
四、讀書共和國：社群因7寶媽的不當言行，先前業已終止前述活動，並停止所有合作，相關活動連結也已經失效或刪除。
五、芝初SesaOle新鮮芝麻最初風味：芝初所有產品皆沒有跟這位爭議人物有合作代言，對於有社會爭議的個人或組織，我們未來也不會進行任何形式之合作。
六、牙周博士：在此我們要澄清，我們都是與固定經銷商合作，其中並未與林叨因仔有合作關係，也無授權他們銷售我們的產品，目前已通知與之接觸的經銷商下架本公司產品。
七、HHM BUY：日投晒晒團隊堅決反對任何對資源班歧視嘲諷及傷害幼童學生之言論行為，並對於爭議人物未來都不會有任何形式之合作。
八：咖樂彩虹麵 ColorNoodles：任何銷售咖樂彩虹麵產品的團媽、網紅凡對資源班有歧視言論或動作，咖樂彩虹麵將要求經銷商終止銷售關係。
九：胡同燒肉：鑒於網紅「林叨囝仔」的不當言行，我們已立即採取最嚴肅的處理措施，並通知所有經銷商終止與其任何形式的合作，以杜絕對其任何行為的支持。