日出迎新為愛兒跑　新竹縣元旦健走暨路跑活動

新竹縣在元旦升旗典禮之後，隨即舉辦「日出迎新 為愛兒跑」元旦健走暨路跑，原本報名人數就已爆滿，而3K健走組現場免費報名，更是吸引大量參加升旗的民眾加入，顯得格外熱鬧。

這是新竹縣政府與六角國際再次舉辦大型活動，路跑組由新竹縣長邱鏡淳鳴槍、六角國際王耀輝董事長領跑，還邀請HBL晉級全國8強的新竹縣東泰高中籃球隊領跑，鼓勵更多兒童多元發展、勇敢追夢、並推廣運動。



▲「日出迎新為愛兒跑」健走暨路跑活動，由晉級全國8強的東泰高中籃球隊領跑。（圖／記者常似虎攝 , 2018.01.01）

縣長邱鏡淳表示，今年新竹縣元旦升旗活動接續路跑活動相當具有意義，除看到許多民眾願意於元旦一早起身運動，也成功透過與企業活動結合，吸引比往年更多的民眾熱情參與，讓今年元旦整體活動更顯熱鬧。



▲新竹縣在元旦升旗典禮後，換「日出迎新為愛兒跑」健走暨路跑活動登場。（圖／記者常似虎攝 , 2018.01.01）

尤其主辦單位依跑友報名人數，每位回饋捐贈100元給與新竹地區的兒童公益單位，旗下商品現場擺攤義賣，收益同樣全數作為兒童公益捐款；受贈單位新竹家扶中心、新光國小與舊社國小籃球隊的小朋友也一起參與路跑活動，實為舉辦一場以「愛兒」為名的元旦公益路跑。