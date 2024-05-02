陳耀祥仇恨值超高！開議迄今兩次到立院都遭譴責 「譴責率100%」
立法院司法法制委員會昨在藍白立委聯手下，通過提案對NCC主委陳耀祥予以最嚴厲譴責，並移送監察院。這不是陳耀祥第一次被譴責，3月11日藍白立委不滿陳耀祥報告空泛，極盡敷衍，嚴重藐視國會，通過對陳耀祥的「譴責」案。不到兩個月的時間，陳耀祥就被譴責兩次，且陳耀祥這會期也只來這兩次，等於被譴責率「百分之百」，仇恨值之高可想而知。
記者何哲欣／台北報導
陳耀祥是學者出身，更特別的是，他並非民進黨員，而是無黨籍。他是台大法律系、德國海德堡大學博士畢業的學霸，學成返國後，2005年在台北大學公共行政暨政策學系擔任助理教授。擔任學者期間，他與公部門互動頻繁，擔任過國防部法規會委員及訴願委員、行政院新聞局法規委員、行政院文建會訴願委員、銓敘部訴願審議委員、文化部法規委員及訴願委員，2016年民進黨政府上台，他獲提名擔任NCC委員。巧合的是，當時的NCC主委詹婷怡、副主委翁柏宗相繼請辭，陳耀祥於2019年5月底接任代理主委，2020年大選民進黨再度勝選後，陳耀祥獲真除為主委。
但在陳耀祥擔任NCC主委後，在野黨立委就不斷質疑，他對鏡電視護航，未堅守獨立機關立場，且三立集團掌握中嘉有線電視系統將近3成的股權，明顯跨越媒體壟斷的管制紅線，NCC也未積極處理。此外，中天電視因多次違規遭撤照，但中天提行政訴訟，NCC卻不斷敗訴，藍營質疑NCC對待中天與對待綠媒的態度差太多。
新國會開議後，陳耀祥首度到立法院報告，也遭立委質疑，1萬3000字的內容中，有超過9300字都是照抄去年舊的內容，陳耀祥解釋因政策有延續性，但立委不接受，最後通過譴責案。
行政權與立法權是憲政架構下兩大重要機關，為了彼此和諧，個別立委對行政機關或部會首長有意見，召委通常會居中協調化解。例如3月初海洋委員會主委管碧玲不滿委員會會議名稱，逕自修改，也遭立委譴責，但最後召委高金素梅並未處理譴責案，讓大事化小。相較之下，陳耀祥卻能兩次遭譴責，可見藍白立委對陳耀祥有多厭惡。