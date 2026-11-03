氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，東北季風接連影響台灣，本周天氣將呈現短暫回暖、再轉涼的變化。今（3）日迎風面大台北、東半部有局部降雨機會，北台灣白天稍涼，中南部仍偏熱；明、後日東北季風減弱後天氣好轉，氣溫短暫回暖，周五、六又有另一波冷空氣南下。至於輕颱「煙花」，預計逐漸轉向北方後再往東北大迴轉，強度也會減弱，對台灣暫無直接威脅。中央氣象署今日也針對新北市北海岸、花蓮、台東地區及宜蘭山區發布大雨特報。
本周2波東北季風！4縣市大雨特報
吳德榮表示，昨（2）日各地最高氣溫約32至35度，冷空氣強度偏弱，今晨低溫不但沒有下降，反而略為回升。截至今日凌晨4時42分，新竹關西鎮測得平地最低溫18.7度，各地區平地低溫約19至21度。
根據最新歐洲模式模擬，今（3）日東北季風持續影響，大台北及東半部有局部短暫雨機會，北台灣白天氣溫稍降，中南部則維持白天炎熱、早晚較涼的天氣。各地預測氣溫為北部21至29度、中部19至33度、南部21至34度、東部21至31度。
氣象署今（3）日凌晨2時則發布大雨特報，表示因東北季風影響，今日北海岸、花蓮、台東地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意。
明起短暫回暖 周五、六另一波東北季風南下
吳德榮指出，未來幾天氣溫將隨東北季風強弱起伏。明、後日（4、5日）東北季風減弱，水氣同步減少，各地天氣逐漸穩定、氣溫回升，僅東半部偶有局部短暫雨。到了周五、六（6、7日），另一波東北季風南下，迎風面降雨機率再度增加，北台灣也會明顯轉涼。
周日及下周一（8、9日）東北季風再度減弱，降雨減少、氣溫回升，東半部仍有零星短暫雨。下周一晚間起東北季風將再次增強，迎風面雨勢更明顯，天氣也會更涼。
煙花颱風強度逐漸減弱！可能又有熱帶擾動形成
氣象署最新「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「煙花」從今日起逐漸轉向北方，接著再往東北方向大迴轉，後續強度將逐步減弱，並可能轉為溫帶系統。
歐洲模式AI模擬結果也呈現相近趨勢，系集平均路徑與氣象署預測大致一致，雖然各系集成員路徑仍分布在兩側，但分散程度已縮小，代表預測路徑的不確定性降低。
此外，模式顯示預測期末關島北方可能有另一個熱帶擾動形成，後續是否發展為颱風仍待觀察。若順利生成，預測路徑同樣偏向大迴轉，研判不會對台灣造成威脅。
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮表示，昨（2）日各地最高氣溫約32至35度，冷空氣強度偏弱，今晨低溫不但沒有下降，反而略為回升。截至今日凌晨4時42分，新竹關西鎮測得平地最低溫18.7度，各地區平地低溫約19至21度。
根據最新歐洲模式模擬，今（3）日東北季風持續影響，大台北及東半部有局部短暫雨機會，北台灣白天氣溫稍降，中南部則維持白天炎熱、早晚較涼的天氣。各地預測氣溫為北部21至29度、中部19至33度、南部21至34度、東部21至31度。
氣象署今（3）日凌晨2時則發布大雨特報，表示因東北季風影響，今日北海岸、花蓮、台東地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意。
吳德榮指出，未來幾天氣溫將隨東北季風強弱起伏。明、後日（4、5日）東北季風減弱，水氣同步減少，各地天氣逐漸穩定、氣溫回升，僅東半部偶有局部短暫雨。到了周五、六（6、7日），另一波東北季風南下，迎風面降雨機率再度增加，北台灣也會明顯轉涼。
周日及下周一（8、9日）東北季風再度減弱，降雨減少、氣溫回升，東半部仍有零星短暫雨。下周一晚間起東北季風將再次增強，迎風面雨勢更明顯，天氣也會更涼。
氣象署最新「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「煙花」從今日起逐漸轉向北方，接著再往東北方向大迴轉，後續強度將逐步減弱，並可能轉為溫帶系統。
歐洲模式AI模擬結果也呈現相近趨勢，系集平均路徑與氣象署預測大致一致，雖然各系集成員路徑仍分布在兩側，但分散程度已縮小，代表預測路徑的不確定性降低。
此外，模式顯示預測期末關島北方可能有另一個熱帶擾動形成，後續是否發展為颱風仍待觀察。若順利生成，預測路徑同樣偏向大迴轉，研判不會對台灣造成威脅。