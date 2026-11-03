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美國期中選舉進入最後倒數，美國總統川普（Donald Trump）當地時間2日，在華盛頓林肯紀念堂前的「倒影池」（Reflecting Pool）發表選前最後一場公開演說，原本應該聚焦選情、爭取選民支持，他卻花了超過20分鐘，細數倒影池的管線、接縫、填縫工程、花崗岩表面翻修、藻類與漏水問題，還當場要求幕僚拿出照片展示工程成果，這場選前衝刺演講，意外成了華府公共設施整修的「成果簡報」。根據《路透社》報導，川普當天在「倒影池」重新開放的場合發表談話，也是他在期中選舉投票日前，唯一安排的公開演說行程。房地產富商出身的川普，對於工程細節顯然興致甚高，還向幕僚詢問照片在哪裡，隨後當眾展示工程示意圖，強調施工期間到底更換了什麼。除了倒影池，川普也談到白宮草坪、新的海軍陸戰隊一號直升機停機坪、高爾夫球場，以及目前仍面臨法律挑戰的凱旋門計畫，宣稱華府還有許多值得介紹的建設成果，若要談到全國各地的計畫，恐怕時間都不夠用了。相較於工程細節，川普對於期中選舉本身的談話反而相當簡短，呼籲選民投票時記得：「一個憎恨美國的政黨，不能讓它統治那些建立這個國家的人。」延續他對民主黨一貫強硬的攻擊，但在整場演說中，選舉訴求所占篇幅，顯然不如華府整修工程來得多。共和黨正面臨國會控制權可能生變的關鍵時刻。《路透社》指出，非黨派分析人士普遍認為，民主黨有機會奪回眾議院多數；至於參議院選情則相對膠著，但即便民主黨只拿下眾議院，仍然可能限制川普推動立法的能力，也將取得更多調查行政部門的權力。《路透社》公布的最新民調顯示，在登記選民中，46%表態將在期中選舉支持民主黨，38%支持共和黨，民主黨領先8個百分點。另一方面，川普施政支持率為32%，與前一週持平，僅略高於2週前創下的31%低點。更值得注意的是，川普在演說前也曾放話，若民主黨重新掌控國會，他將「否決所有事情」（veto everything）。這番強硬表態，為選後可能出現的白宮vs.國會對峙預先定調，也反映出這場期中選舉，不只是國會席次之爭，更牽動川普未來2年的施政空間。一場原本應該為共和黨催票、替執政成績辯護的選前演說，最後卻有超過20分鐘被用來介紹水池工程。川普究竟是想藉由華府建設展現施政成果，還是將焦點轉向自己熟悉的房地產與工程領域，外界或許各有解讀。總之，這場演說呈現的反差相當鮮明：當美國選民準備透過選票評價執政團隊時，總統談得最起勁的，卻是一座倒影池的水管與接縫。原文連結：