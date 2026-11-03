中央氣象署表示，未來一周將有2波東北季風接力襲台，今（3）日北台灣早晚低溫下探21至22度，空曠地區清晨更可能跌破20度，周四晚間（11月5日）新一波較強冷空氣再度南下，桃園以北、東半部及恆春將持續有局部短暫雨，濕冷天氣一路延續至下周一（11月9日）。
今天天氣：東北季風影響 北台灣降溫轉雨
11月3日今天的天氣，東北季風影響，迎風面桃園以北、東半部、恆春半島降雨機率高，尤其東半部有局部較大雨勢發生的機會，至於新竹以南仍維持多雲到晴的天氣，僅午後南部山區有零星短暫陣雨。
溫度方面，北部及宜蘭白天氣溫下降，高溫約24至26度，其他地區高溫仍有27至31度，至於夜晚清晨各地低溫約22至24度，中南部日夜溫差大，請多留意。
今天空氣品質
良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、宜蘭、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：雲嘉南、高屏
環境部提及，東北季風影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：東北季風減弱 降雨區域縮小
11月4日明天的天氣，氣象署說明，東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升；水氣減少，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。
一周天氣：清晨氣溫跌破20度 煙花颱風北轉遠離
氣象署提到，周三至周四白天轉吹偏東風，主要是桃園以北地區降雨機率變低，基隆北海岸、東半部、恆春持續會有零星雨勢，周四晚間至下周一，新一波東北季風影響，包括週末在內，桃園以北、東半部、恆春全天不定時有局部短暫雨，午後南部山區也有零星雨。
氣溫方面，只要有東北季風影響時，北台灣早晚低溫都只會剩21至22度，空曠地區清晨會有20度以下氣溫，白天高溫則落在24至26度；周三、周四東北季風減弱時，北台灣白天高溫則會回到28至30度，其他地區溫度變化不大，未來一周低溫約22至24度，高溫約28至32度。
此外，煙花颱風目前持續在台灣東部遠海發展，未來2天將逐漸轉往日本南方海面前進，再轉向東北遠離陸地，對台灣並不會有風雨影響，不過今天至周五，基隆北海岸、東半部及恆春仍要留意長浪發生。
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11月3日今天的天氣，東北季風影響，迎風面桃園以北、東半部、恆春半島降雨機率高，尤其東半部有局部較大雨勢發生的機會，至於新竹以南仍維持多雲到晴的天氣，僅午後南部山區有零星短暫陣雨。
溫度方面，北部及宜蘭白天氣溫下降，高溫約24至26度，其他地區高溫仍有27至31度，至於夜晚清晨各地低溫約22至24度，中南部日夜溫差大，請多留意。
良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、宜蘭、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：雲嘉南、高屏
環境部提及，東北季風影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：東北季風減弱 降雨區域縮小
11月4日明天的天氣，氣象署說明，東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升；水氣減少，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。
氣象署提到，周三至周四白天轉吹偏東風，主要是桃園以北地區降雨機率變低，基隆北海岸、東半部、恆春持續會有零星雨勢，周四晚間至下周一，新一波東北季風影響，包括週末在內，桃園以北、東半部、恆春全天不定時有局部短暫雨，午後南部山區也有零星雨。
氣溫方面，只要有東北季風影響時，北台灣早晚低溫都只會剩21至22度，空曠地區清晨會有20度以下氣溫，白天高溫則落在24至26度；周三、周四東北季風減弱時，北台灣白天高溫則會回到28至30度，其他地區溫度變化不大，未來一周低溫約22至24度，高溫約28至32度。
此外，煙花颱風目前持續在台灣東部遠海發展，未來2天將逐漸轉往日本南方海面前進，再轉向東北遠離陸地，對台灣並不會有風雨影響，不過今天至周五，基隆北海岸、東半部及恆春仍要留意長浪發生。