中央氣象署表示，未來一周將有2波東北季風接力襲台，今（3）日北台灣早晚低溫下探21至22度，空曠地區清晨更可能跌破20度，周四晚間（11月5日）新一波較強冷空氣再度南下，桃園以北、東半部及恆春將持續有局部短暫雨，濕冷天氣一路延續至下周一（11月9日）。

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今天天氣：東北季風影響　北台灣降溫轉雨

11月3日今天的天氣，東北季風影響，迎風面桃園以北、東半部、恆春半島降雨機率高，尤其東半部有局部較大雨勢發生的機會，至於新竹以南仍維持多雲到晴的天氣，僅午後南部山區有零星短暫陣雨。

溫度方面，北部及宜蘭白天氣溫下降，高溫約24至26度，其他地區高溫仍有27至31度，至於夜晚清晨各地低溫約22至24度，中南部日夜溫差大，請多留意。

▲未來一周受到東北季風影響，北台灣氣溫起伏較大，早晚低溫偏涼，中南部則是日夜溫差大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲未來一周受到東北季風影響，北台灣氣溫起伏較大，早晚低溫偏涼，中南部則是日夜溫差大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
今天空氣品質

良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、宜蘭、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：雲嘉南、高屏

環境部提及，東北季風影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

明天天氣：東北季風減弱　降雨區域縮小

11月4日明天的天氣，氣象署說明，東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升；水氣減少，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

▲受東北季風影響，北台灣、東半部本周降雨機率較高，周末也會受到影響。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲受東北季風影響，北台灣、東半部本周降雨機率較高，周末也會受到影響。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
一周天氣：清晨氣溫跌破20度　煙花颱風北轉遠離

氣象署提到，周三至周四白天轉吹偏東風，主要是桃園以北地區降雨機率變低，基隆北海岸、東半部、恆春持續會有零星雨勢，周四晚間至下周一，新一波東北季風影響，包括週末在內，桃園以北、東半部、恆春全天不定時有局部短暫雨，午後南部山區也有零星雨。

氣溫方面，只要有東北季風影響時，北台灣早晚低溫都只會剩21至22度，空曠地區清晨會有20度以下氣溫，白天高溫則落在24至26度；周三、周四東北季風減弱時，北台灣白天高溫則會回到28至30度，其他地區溫度變化不大，未來一周低溫約22至24度，高溫約28至32度。

此外，煙花颱風目前持續在台灣東部遠海發展，未來2天將逐漸轉往日本南方海面前進，再轉向東北遠離陸地，對台灣並不會有風雨影響，不過今天至周五，基隆北海岸、東半部及恆春仍要留意長浪發生。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。