日幣狂貶、遊客爆買免稅品轉售牟利！日本家電商場被逼補稅出招了
全球旅遊業在新冠疫情解封後迅速復甦，加上日圓持續貶值，絡繹不絕的國際遊客湧入日本，但也造成「觀光公害」、物價及住宿費飆升等困擾。有日媒指出，不少遊客還會趁赴日旅遊期間，以免稅價格購買商品、再於當地轉售獲利，導致政府消費稅短收，有的業者甚至因此被迫補稅，日本大型消費電子連鎖店Bic Camera推出一套系統，盼能防止購物者在大量購入免稅品後變賣。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《日經亞洲》報導，Bic Camera表示，該套系統會記錄免稅購物者的護照號碼並和其他分店、子公司共享，若消費者試圖在不同時間內造訪同一家店，又或是前往多個分店，大量購買相同的商品，系統就會自動對銷售人員發出警告，而被註記的消費者，將無法進行購買。目前已有5項高價商品適用此系統，未來會逐步擴大品項。
報導指出，另一家日本電器連鎖量販商Edion，也推出類似系統，預計5月底前，會在約120家提供免稅服務的分店安裝，屆時員工可藉由護照號碼檢視消費者的免稅購買紀錄，並考慮參考Bic Camera的作法，也添加自動警示功能。
報導並提到，日本零售商推出這些措施，也是因應日本國稅部門的壓力，由於免稅購物使政府消費稅收短缺，加上外籍旅客轉賣免稅商品的情況日益嚴重，日本稅務機關會對沒能辨識、阻止出於轉售目而容許不當免稅購買之商店，處以罰款並命其補繳稅款，過去Edion就曾被要求補稅高達1.7億日圓（約3354萬元新台幣）。
與此同時，日本政府也計畫改變退稅機制，打算讓外國旅客先支付消費稅，出境前抵達機場時再進行退稅，希望最快能在2025年度實施。