廣東暴雨波及香港！國泰上演「空中大怒神」 乘客驚呼：死亡好近
中國南部近日迎來惡劣天候，廣東省一帶更是連日暴雨，釀成致命災情，連帶香港天氣也不穩定，4月30日晚間傳出多架航班未能正常降落，須在香港上空盤旋或轉機到其他機場。其中從上海飛往香港的國泰CX341航班，連續2次降落失敗，緊急復飛急升，乘客有如乘坐大怒神，機艙內驚叫連連，所幸在改飛深圳寶安機場後平安降落，有乘客形容，當下感覺是離死亡最近的一次，還有人拿出手機打遺書。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合港媒報導，多名中國乘客在小紅書、抖音等社群平台上，分享這場空中驚魂影像，形容當下的顛簸程度之誇張，「屁股離開座位起碼3、4次」，小朋友狂哭、狂叫，甚至伴隨嘔吐聲，物品散落一地，「當下真的感覺要『交代了』」、「不是安全帶我肯定會被甩到不知道哪裡、嚇到喊媽媽」。
報導提到，該航班CX341當晚7點多時靠近香港機場準備降落，但在下降至離地約152公尺時，因天候過於惡劣，選擇復飛並急速升空，2分鐘內已遽升至約1310公尺的高度，6分鐘內更攀升至離地約2164公尺。
由於盤旋近2小時始終無法降落，加上燃油即將耗盡，最終經珠江三角口先飛抵深圳寶安機場，隔天凌晨再起飛赴港。