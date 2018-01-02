台中市府全國首創食品藥物安全處　為食安把關

台中市食品藥物安全處今日於中西區衛生大樓舉行揭牌暨新任處長布達儀式，林市長林佳龍、衛生局長呂宗學、立法院副院長蔡其昌、市議員翁美春、陳淑華、何文海、謝明源及衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長徐永年等，宣告台中市為全台第一個成立專職食安藥安管理機構的地方政府。

台中市政府捍衛食安，創全國之先成立食品藥物安全處，今(2)日揭牌運作。同時也與財團法人食品工業發展研究所簽署合作備忘錄，共同強化全市檢驗技術及食安風險評估能力。市長林佳龍表示，期待食安處的成立，整合跨局處、檢警環衛及中部地區的聯合治理，市府與中央共同守護食安，讓所有人在台中都能吃得安心。

食品藥物安全處長由原衛生局主任秘書洪秀勳出任，她代表市府與財團法人食品工業發展研究所所長廖啟成簽署合作備忘錄，希望加強食品衛生安全把關專業能量。

林佳龍表示，市府重視食安，透過「食安139」政策落實「政府有能、業者有品、人民有責」目標，這項政策必須要有專責機構執行，因此成立全國第一個負責食安、藥安的專責機構「食品藥物安全處」；由於成立一個獨立的單位成立相當不易，包括人力與預算均要兼備，特別感謝議會支持讓食安處順利揭牌，未來食安工作將不分局處，也集結檢警環衛能量，並整合中部跨區的聯合治理；同時透過食安處與中央食藥署對接，守護市民健康外，也讓來台中觀光的遊客都能吃的安心。



▲中市府食品藥物安全處長洪秀勳(右者)出任。（圖／記者柳榮俊攝 , 2018.1.2）

立法院副院長蔡其昌也表示，做好食品藥物安全需要政府、業者與民眾三方共同合作，中央與地方政府責無旁貸需完善食安架構，編列食安預算及齊備法令，他相當肯定台中市成立食安處的創舉，也將協助配合市府在中央爭取相對預算，打造台中市成為食品安全的良好城市。

衛福部醫管會執行長徐永年表示，前年市府執行食安工作時，林市長相當支持食安處的成立，並積極增加相關人力的投入，展現台中市捍衛食安決心，今日食安處正式揭牌後，盼帶給民眾更好的健康生活環境。

食安處長洪秀勳指出，食安處分為食品產製、食品流通、藥政醫粧、安全、檢驗及綜合規劃等六組，而台中市的稽查人力在市長上任後大幅增加，目前稽查隊於豐原、大雅及南屯均具有分隊可駐點辦公，深具機動性能立即到達稽查場地；目前正式編制的員額有101位，且均已到位；由於年節將近，食安處的首要首要工作將以抽檢年節食品為主，讓大家安心過好年。

衛生局表示，台中市自104年起，積極推動落實「食安 139，台中向前走」食安政策，定期召開「食品藥物安全會報」進行跨局處溝通，也成立常態性「食品風險評估顧問團」，針對台中市食安政策進行建言。