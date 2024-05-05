星巴克「買一送一」連喝2天！cama免費升級　母親節4大咖啡優惠

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星巴克「我們一起上班吧！」好友分享日「買一送一」連喝2天！5月6日至5月7日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
5月5日還有母親節蛋糕預購優惠，購買母親節蛋糕與指定商品可享有「單件9折」優惠，購買兩件(含)以上母親節蛋糕與指定商品可享有88折優惠。
📌cama café中杯「免費升級」大杯！優惠一整週
5月6日至5月12日，全台cama café門市購買指定手沖精品咖啡（莓果 女伶、堅果爵士、黃金曼特寧），可享中杯「免費升級」大杯優惠！即日起至5月12日，使用cama café APP「寄杯領取」功能購買指定大杯手沖精品咖啡（莓果女伶、堅果爵士、黃金曼特寧），享「買10送2」優惠；購買指定咖啡豆半磅（義式咖啡豆、莓果女伶咖啡豆）可享「買10送1」。
📌85度C「第二杯25元」
85度C咖啡分享日，5月6日推出大杯咖啡系列「第二杯25元」特價，共15款咖啡下折扣，幫大家試算最便宜的美式咖啡2杯只要95元，原價99元的香草風味拿鐵，第二杯特價25元，2杯現省74元。提醒大家，活動限同品項，不限冰熱，現購現取每人限購三組，寄杯辦法依各門市公告為主，外送與電話訂購不適用。
📌西雅圖咖啡「8杯520元」可寄杯、蛋糕「第二件半價」
西雅圖咖啡母親節優惠，5月10日至5月13日寄杯指定飲品「美式咖啡8杯」520元、「拿鐵6杯」也520元！換算下來美式咖啡單杯只要65元，拿鐵單杯百元有找；週末5月11日至5月12日連續2日，任選蛋糕「第二份半價」優惠。