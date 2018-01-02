台東海山寺再接手元宵遶境

（中央社記者盧太城台東縣2日電）民國68年因匪諜案「封山」退出台東元宵節陣頭遶境活動的海山寺，今天宣布再度接手承辦今年的元宵節神明遶境活動。

台東元宵節重頭戲神明遶境活動，已是全國矚目活動，往年都是台東天后宮承辦，但因這幾年經常發生隊伍脫序、家將惹事，天后宮又無執法權力，因此從去年起不願再承辦。

去年元宵節活動，由台東市長張國洲號召陳志峰等縣議員合辦，今年陳志峰等人無意再接辦。超過一甲子的台東神明遶境活動面臨停辦窘境。

海山寺今天發布訊息，願意接手承辦今年的元宵節陣頭遶境活動。活動主辦人李家銘表示，日前天后宮董事會決議不再續辦元宵繞境活動，讓台東縣民相當錯愕與失望。台東縣佛教會理事長、海山寺住持紹弘長老尼為了文化得以延續，決定扛起重責大任，承辦今年元宵繞境的活動。