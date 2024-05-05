蔡依林0偽裝現身街頭！下半身穿搭超狂 萬人笑喊：會被阿嬤念
43歲歌壇天后蔡依林近日到大陸舉辦巡迴演唱會，4月底剛結束在重慶站的演出，昨（4）日她在社群上更新在當地出遊的近照，除了逆齡美貌被大讚之外，蔡依林下半身穿搭吸引上萬人注意，粉絲笑說：「這褲子會被阿嬤們關心。」
記者薛羽彤／綜合報導
蔡依林昨日上傳多張走訪重慶的照片，笑說：「好久沒自拍了耶 （只有前兩張）得了自拍不卷症....？！」照片中，蔡依林身穿演唱會周邊T恤，搭配寬鬆破洞牛仔褲，放下一頭及腰長髮戴著墨鏡，整體打扮簡約率性，仍遮不住她的星味，粉絲大讚，「永遠保持年輕的狀態」、「看上去宛如大學生般的年輕有活力」、「怎麽可以這麽美，這麽有魅力。」
此外，照片中的亮點莫過於她下半身的牛仔長褲，蔡依林左腿的長褲破一個大洞，直接露到膝蓋，美腿全都露，網友看到紛紛大笑表示，「褲子的部分可能會被阿嬤們念」、「這件褲子的風騷大過於主人」、「笑死，賺那麼多錢還穿破爛的褲子」、「這… 還有需要…穿…嗎…！」、「女神，褲子破了。」
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