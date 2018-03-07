感冒咳嗽聲帶沾黏嚴重沙啞　顯微皮瓣手術找回聲音

小感冒咳嗽失聲，竟然造成聲帶沾黏，嚴重沙啞。60多歲的宮先生於去（106）年9月感冒過後，聲音沙啞，遲遲未能恢復，服用聲帶消腫的口服藥物，治療1個多月，未見改善，最後至醫學中心就診，內視鏡診斷為雙側聲帶沾黏，從原本的V字型變成了U字型。

亞東醫院耳鼻喉科暨頭頸外科主治醫師王棨德表示，感冒（急性上呼吸道感染）時，常伴隨咳嗽、喉嚨痛、聲音沙啞等症狀，大部分只要適當休養，減少用聲，因聲帶發炎水腫所造成的聲音沙啞，大多可以在2周內逐漸恢復正常。

不過，有些人聲音沙啞後，因咳嗽劇烈而傷及聲帶，有人則因工作需要，須一直講話，或是個人用聲習慣不當，經常大聲喊叫，或是持續抽菸喝酒，聲帶發炎水腫症狀就會持續惡化，聲帶出血，產生息肉，或是黏液堆積造成聲帶囊腫，甚至兩側聲帶沾黏。