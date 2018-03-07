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生活

感冒咳嗽聲帶沾黏嚴重沙啞　顯微皮瓣手術找回聲音

生活中心／綜合報導2018/03/07 12:10
▲亞東醫院耳鼻喉科暨頭頸外科王棨德醫師與病友手持聲帶沾黏模型合影。（圖／公關照片）
▲亞東醫院耳鼻喉科暨頭頸外科王棨德醫師與病友手持聲帶沾黏模型合影。（圖／公關照片）

小感冒咳嗽失聲，竟然造成聲帶沾黏，嚴重沙啞。60多歲的宮先生於去（106）年9月感冒過後，聲音沙啞，遲遲未能恢復，服用聲帶消腫的口服藥物，治療1個多月，未見改善，最後至醫學中心就診，內視鏡診斷為雙側聲帶沾黏，從原本的V字型變成了U字型。

亞東醫院耳鼻喉科暨頭頸外科主治醫師王棨德表示，感冒（急性上呼吸道感染）時，常伴隨咳嗽、喉嚨痛、聲音沙啞等症狀，大部分只要適當休養，減少用聲，因聲帶發炎水腫所造成的聲音沙啞，大多可以在2周內逐漸恢復正常。

不過，有些人聲音沙啞後，因咳嗽劇烈而傷及聲帶，有人則因工作需要，須一直講話，或是個人用聲習慣不當，經常大聲喊叫，或是持續抽菸喝酒，聲帶發炎水腫症狀就會持續惡化，聲帶出血，產生息肉，或是黏液堆積造成聲帶囊腫，甚至兩側聲帶沾黏。

宮先生就是因為感冒劇烈咳嗽，導致喉嚨沙啞1個多月，無法痊癒，診斷為罕見的「聲帶沾黏」，聲帶呈現短U型，前半部已經失去作用，只剩下聲帶後半段可正常活動發聲。

王棨德說，聲帶沾黏並不常見，過往外科手術對於聲帶沾黏的處理成效非常有限，因為兩側聲帶在前段十分靠近，如單純剪開沾黏處，手術後極易再沾黏回去，復發率非常高。

為此，亞東將整形外科常用的皮瓣手術，成功運用在聲帶整形上的「聲帶顯微皮瓣手術」。王棨德解釋，醫療團隊改用新式顯微皮瓣手術，保留表皮黏膜完整，並將沾黏產生的薄膜，上下剝離，變成兩片皮瓣，將光滑面向外，切割粗糙面朝內，包覆住聲帶傷口，並以組織膠完成黏合。手術加上麻醉的時間，全程約1個小時左右。

王棨德指出，原本皮瓣手術是取用病人正常的組織血管，但「聲帶顯微皮瓣手術」則是廢物利用，將聲帶沾黏上的薄膜作為醫材，病人術後復原良好，2個月後回診，聲帶外觀與嗓音均回復正常。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

關鍵字感冒咳嗽聲帶沾黏聲帶顯微皮瓣手術聲音沙啞
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