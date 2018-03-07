感冒咳嗽聲帶沾黏嚴重沙啞　顯微皮瓣手術找回聲音

小感冒咳嗽失聲，竟然造成聲帶沾黏，嚴重沙啞。60多歲的宮先生於去（106）年9月感冒過後，聲音沙啞，遲遲未能恢復，服用聲帶消腫的口服藥物，治療1個多月，未見改善，最後至醫學中心就診，內視鏡診斷為雙側聲帶沾黏，從原本的V字型變成了U字型。
亞東醫院耳鼻喉科暨頭頸外科主治醫師王棨德表示，感冒（急性上呼吸道感染）時，常伴隨咳嗽、喉嚨痛、聲音沙啞等症狀，大部分只要適當休養，減少用聲，因聲帶發炎水腫所造成的聲音沙啞，大多可以在2周內逐漸恢復正常。
不過，有些人聲音沙啞後，因咳嗽劇烈而傷及聲帶，有人則因工作需要，須一直講話，或是個人用聲習慣不當，經常大聲喊叫，或是持續抽菸喝酒，聲帶發炎水腫症狀就會持續惡化，聲帶出血，產生息肉，或是黏液堆積造成聲帶囊腫，甚至兩側聲帶沾黏。
宮先生就是因為感冒劇烈咳嗽，導致喉嚨沙啞1個多月，無法痊癒，診斷為罕見的「聲帶沾黏」，聲帶呈現短U型，前半部已經失去作用，只剩下聲帶後半段可正常活動發聲。
王棨德說，聲帶沾黏並不常見，過往外科手術對於聲帶沾黏的處理成效非常有限，因為兩側聲帶在前段十分靠近，如單純剪開沾黏處，手術後極易再沾黏回去，復發率非常高。
為此，亞東將整形外科常用的皮瓣手術，成功運用在聲帶整形上的「聲帶顯微皮瓣手術」。王棨德解釋，醫療團隊改用新式顯微皮瓣手術，保留表皮黏膜完整，並將沾黏產生的薄膜，上下剝離，變成兩片皮瓣，將光滑面向外，切割粗糙面朝內，包覆住聲帶傷口，並以組織膠完成黏合。手術加上麻醉的時間，全程約1個小時左右。
王棨德指出，原本皮瓣手術是取用病人正常的組織血管，但「聲帶顯微皮瓣手術」則是廢物利用，將聲帶沾黏上的薄膜作為醫材，病人術後復原良好，2個月後回診，聲帶外觀與嗓音均回復正常。