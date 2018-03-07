醫德滿點！超過500名加拿大醫生連署抗議加薪 為護

「在我們的護理師、職員和其他專業人員面臨非常艱困的工作條件之際，我們卻能獲得加薪，這更令人震驚，同時因為近年來大幅減薪與健康部集權化，我們的病人難以取得所需的服務。」該信函於 2 月 25 日公布。

該團體表示，護理師與病人為生活疲於奔命之際，他們卻能獲得加薪，這讓他們憤怒。

公開信上寫：「我們魁北克的醫生對強大的公共系統有信念，反對近期醫療聯盟討論的加薪舉動。」

在加拿大，超過 500 名醫生和 150 名以上的醫學生已簽署一份公開信，抗議自己獲加薪。

「而大規模減薪中，唯一倖免的似乎只有我們的薪酬。」

根據政府網站，加拿大的公共衛生系統提供「非依據支付能力，而是依據需求所提供的普遍性醫療保健服務。」

213 名全科醫生、184 名專業技術人員、149 名駐院醫生和 162 名醫學生希望將為了幫他們加薪而籌集的資金返還給系統。

「我們相信，這是重新分配魁北克醫療系統資源的方式，可促進人口健康並符合病人需求，而不會將工人推到絕境。」

「我們魁北克醫生呼籲取消醫生的加薪，以及系統的資源可以為了工人醫療保健而作更好的分配，以提供魁北克人民更有價值的醫療服務。」

根據加拿大健康信息研究所 2017 年 9 月發布的報告，加拿大醫生每年平均獲得政府健康部支付 260924 美元 (339000 加元) 的醫療服務費。該報告指出，平均而言，一位家庭醫生的醫療服務費約 211717 美元，而外科專家是 354915 美元。(此為健康部支付總毛額，不考慮個別醫生的營業費用。)

2016 年五月，一位醫生公開他家庭醫療費用的成本細項，他雖然收入 231033 美元，但在扣除營業費用後只剩下 136906 美元，且尚未含稅以及就業福利。

根據加拿大醫學院協會 (AFMC) 的資料，加拿大醫學院的費用由省級政府補助，因此學生會依加拿大公民、永久居留權和外國學生等身分和特定學校而有不同學費。

根據 AFMC 網站，以加拿大公民或永久居留權住民來說，醫學院第一年學費範圍自 2567 美元至 20064 美元區間。

發布此公開抗議信的同一組織 MQRP 也在 2 月 17 日發布一封公開信，反對專業醫生加薪價值 5 億美元的行動，稱該加薪行動「不雅」。

另外，MQRP 在 2 月 1 日公開一封譴責護理師工作條件的信函。「護理師因工作繁重而疲憊不堪，他們認為是因長期缺乏工作人員以及重複加班造成的疲勞，有時甚至因團隊人員不足而強制加班，這恐影響病人護理的安全性。」