西濱公路驚見哥吉拉！對戰「八里垃圾焚化廠」 Google地圖畫面曝
海底巨獸哥吉拉竟出現在台灣外海？近期「八里垃圾焚化廠」成為熱門搜尋關鍵字，原來是有網友發現，使用Google Maps搜尋「八里垃圾焚化廠」，竟能看到哥吉拉現身海外，還對著焚化廠射出光束，畫面曝光立即引起熱議，網友們紛紛驚呼好神奇。
記者賴禹妡／綜合報導
手搖品牌「八曜和茶Hachiyo Tea」16日在社群平台Threads發文，透露只要在Google地圖上搜尋「八里垃圾焚化廠」，就可以看到哥吉拉。而實際使用Google Maps查詢「八里垃圾焚化廠」，點選街景服務和360度相片，可見焚化場射出巨大光束，與西部濱海快速公路海岸外的一隻哥吉拉正在對戰，道路上還有不少被燒毀的車子。
對此，不少網友看完笑喊「光束相撞的下方，是世紀鋼離岸風電的基座」、「他之前還在龜山島西側，沒想到已經登陸了」、「八里人認證，這是真的」、「哥吉拉旁邊是不是有很多在海巡的小編」。
也有知情人透露，這個畫面為3D軟體的教學，過不久就會下架上新的，目前最新版本的是木柵動物園的雨林狐猴跟八里焚化廠哥吉拉，「惡搞好像很快就被下架囉！這可能明天也沒有了。」
Google Maps哥吉拉是他做的
事實上，《NOWnews今日新聞》曾獨家報導，此為創作者「Gia」的作品，由「Giaplay3D」所創作。他先將截圖銜接成全景照片，製作出異常生物圖像，隨後將背景與生物結合，最後製作出全景球，將合成照片投射在全景球上，最後輸出HDRI全景照片。
目前Gia在IG、tiktok都開設了「地球異常見聞中心」，固定更新「異常街景」的影片版本，先前已釋出龍山寺的上空有一隻龍、從內湖「剪刀石」遙望山腳下能看到《進擊的巨人》裡的超大型巨人，以及龜山島外海出現「怪獸之王」哥吉拉等作品。