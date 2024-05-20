獨／龜山島哥吉拉是他創造的！「異常街景」將席捲全台GoogleMaps

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近期在全台灣的Google Maps街景中，部分知名地標出現了「異常街景」，包含龍山寺的上空有一隻龍、從內湖「剪刀石」遙望山腳下能看到《進擊的巨人》裡的超大型巨人，以及龜山島外海出現「怪獸之王」哥吉拉等等，圖樣十分逼真，也引爆網路社群不斷截圖轉發。事實上，這些出現在Google Maps上的「異常街景」，全都是由「Giaplay3D」所創作！
@giaplay3d上山了😱地圖搜尋「龜山島，行山徑」👽⋯⋯#fyp #龜山島 #scary #foryou #googleearth #googlemaps #godzilla
♬ Black Star - Lustmord
Gia表示，開始製作「異常街景」系列的時間點，最早是在5月1日那一天，將龍山寺的天空加上一隻栩栩如生的「龍」。他透露，起初自己是想製作影片說故事的系列，但看到Google Maps上有許多人反映「龍山寺地圖上怎麼找不到龍」，於是靈機一動，用繪圖軟體製作出「異常街景」，放上地圖提供大家親自體驗。
Gia也透露，製作「異常街景」所使用的軟體包含「全景後製軟體」、「AI生成工具」、「Photoshop」以及「3D軟體」，先將截圖銜接成全景照片，之後製作出異常生物圖像，隨後將背景與生物結合，最後製作出全景球，將合成照片投射在全景球上，最後輸出HDRI全景照片，如此一來，一張「異常街景」的圖像就此誕生。
Gia表示，由於「異常街景」系列是近期才萌生的想法，因此目前所製作出的圖像，其實都是Google Maps地圖街景的二創，但未來也將有「規劃景點取材行程」，若有景點創作需求，也可以聯繫他！
這次「龜山島哥吉拉」意外在社群爆紅，Gia也坦言：「我的大多靈感來自於電影，場景基本上會是大家熟悉的地方！無論是深山老林，或是日常街景，也許下一次出現的「異常」就在你家門口！」他更盼望，未有機會能創造出「線下體驗」的異常街景，「也許日後可以搭著賞鯨船，抵達「虛擬景點」，然後拿起手機就可以近距離感受『異常』！」
目前Gia在IG、tiktok都開設了「地球異常見聞中心」，固定更新「異常街景」的影片版本，他也表示，目前創作動力相當充沛！沒有意外的話會持續創作，讓「地球異常見聞中心」內容越來越豐富。歡迎喜愛這系列的網友們，快追蹤訂閱支持他的創作，讓「異常街景」逐漸席捲全台灣。
「地球異常見聞中心」instagram、tiktok