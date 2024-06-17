高國豪私約大嫂風波延燒！與大哥高國強決裂 　怒嗆：妳擺明要搞

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整起事件要發生在6月3日，當時高國豪深夜突然在IG限動發出律師函，內容是強調自己和「大嫂」劉家菱無任何不正常往來，並要求劉家菱勿對外散佈「不實謠言」。
劉家菱是高國豪哥哥高國強妻子，高國豪透過律師發出聲明：「高國豪先生聲明，高國豪先生未與劉家菱小姐有任何不正常往來，至於劉家菱小姐對外散佈不實謠言部分，已然侵害高國豪先生及其配偶之名譽，甚至影響到與球團問之關係，爰特此聲明，謹請劉家菱小姐自重，切勿再行散佈不實謠言，否則一切依法咎責。」
高國豪妻子也在IG上交代，「劉嘉零小姐，請你拿出證據證明我先生有私訊妳約妳，沒有證據為何要來打擾我們？我與先生忍耐劉女士在外造謠至少長達半年以上（她未與先生的哥哥結婚以前就已經開始造謠），有目的性地接近靠近藉此提升自己的價值，且試圖影響我們的名譽，我會與我先生站在一起，謝謝大家。」
不過大嫂劉家菱因為剛生完小孩，還是不為所動，直到16日又發布聲明函，指出「有關陳怡雯女士及高國豪先生於媒體發布之「律師聲明函」，內容均為不實，請陳怡雯女士及高國豪先生自重，切莫再用類此說法，讓自己與家人出盡洋相。甚且，上開行為恐另行涉及犯罪，亦非公眾人物或其家人應有之行為。」
針對此事，高國豪昨（16）日也不忍了，在IG限時動態上再次反擊：「5月21日談判當天，劉小姐妳承認妳的所作所為，現在又搞這一齣，擺明就是要搞事！」，表達了對整個事件的無奈與不滿。
老婆陳怡文也留言：「多喜歡我先生到這種程度」，並且在IG上貼上「對話截圖」，直接痛訴大嫂的行逕，並且點名指出「在球隊管理階層了解此事後，你皆以承認是你的作為，卻不願意道歉。」