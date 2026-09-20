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🟡7-ELEVEN

▲7-11「超值五六日」至9月20日。（圖／業者提供、記者整理）

▲7-11行動隨時取「秋饗食光」10杯優惠價。（圖／業者提供）

🟡全家便利商店

▲全家「5日5好康」是9月18日至9月22日。（圖／業者提供）

▲全家亞運應援優惠買2送2。（圖／業者提供）

▲全家APP推出國際咖啡日優惠。（圖／業者提供）

▲全家門市推出厚濃抹茶拿鐵、焙茶拿鐵任選第2杯10元。（圖／業者提供）

▲萊爾富特大杯美式、拿鐵買一送一。（圖／萊爾富提供）

🟡星巴克

▲9月21日周一使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）

🟡美廉社

▲美廉社APP咖啡線上寄杯買5送5。（圖／手機截圖）

🟡85度C

▲85度C周五好料日，指定系列第2杯半價。（圖／業者提供）

🟡全聯福利中心

▲全聯「分批取」咖啡優惠即日起至10月1日。（圖／全聯提供）

🟡路易莎咖啡

▲路易莎咖啡全新推出「芭樂果香」系列。（圖／業者提供）

中秋連假將至，中秋咖啡優惠快把握！本周最新咖啡優惠出爐，《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（9月20日至9月26日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。◾精品香椰厚拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）◾大杯燕麥拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）◾伯爵紅茶拿鐵／濃焙茶拿鐵2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）◾小葉奶茶／栀子花奶青3杯100元，5.6折（原價60元、特價33元）◾珍珠奶茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）◾紫桑果粒紅茶／青茶2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）◾統一布丁冰沙2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）◾香鑽水果茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）◾濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）◾大杯卡布奇諾買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）◾大杯濃萃美式10杯330元，6.6折（原價50元、特價33元）◾大杯濃萃拿鐵10杯400元，6.7折（原價60元、特價40元）◾大杯卡布奇諾10杯380元，7.6折（原價50元、特價38元）◾中杯精品香椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵5杯670元，6.1折（原價220元、特價134元）◾青梅冰茶10杯400元，6.7折（原價60元、特價40元）◾咖啡珍珠歐蕾10杯480元，6.4折（原價75元、特價48元）◾特選美式買9送9 ，5折（原價65元、特價33元）◾特選拿鐵買9送9 ，5折（原價80元、特價40元）◾黑糖珍珠撞奶買9送9 ，5折（原價60元、特價30元）◾大杯厚乳拿鐵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）◾特大杯濃萃拿鐵10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）◾西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡10杯520元，6.5折（原價80元、特價52元）◾風味系列指定熱飲12杯520元，5.8折（原價75元、特價44元）◾冰淇淋紅茶14杯520元，5.7折（原價65元、特價37元）◾中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵9杯520元，5.8折（原價100元、特價58元）◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）◾特濃美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）◾特濃拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）◾大杯繽球單品咖啡系列買2送2，5折（原價130元、特價65元）◾現煮茶機40元系列買2送2，5折（原價40元、特價20元）◾酷繽球四季檸檬／巨峰葡萄買2送2，5折（原價55元、特價28元）◾冰塊杯買2送2，5折（原價15元、特價8元）◾特大杯美式29杯1001元，5.8折（原價60元、特價35元）◾特大杯拿鐵24杯1001元，6折（原價70元、特價42元）◾大杯單品美式18杯1001元，5.6折（原價100元、特價56元）◾大杯單品拿鐵16杯1001元，5.7折（原價110元、特價63元）◾大杯厚奶拿鐵26杯1001元，6折（原價65元、特價39元）◾厚濃抹茶拿鐵／焙茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）◾四季春茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾大杯美式買49送50，4.9折（原價55元、特價27元）◾大杯拿鐵買49送42，5.4折（原價55元、特價30元）◾燕麥拿鐵6杯270元，6折（原價75元、特價45元）◾特大杯特濃拿鐵6杯240元，5折（原價80元、特價40元）◾特大杯重乳拿鐵6杯255元，5折（原價85元、特價43元）9月21日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）周三（9月23日）是好料日，黑糖珍珠系列、特皮Q系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（9月25日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）路易莎全新推出「芭樂果香」系列，包括中杯芭樂青美式65元、大杯芭樂青梅綠60元。此外，出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。