中秋連假將至，中秋咖啡優惠快把握！本周最新咖啡優惠出爐，7-11在9月21日凌晨0時APP開搶特選美式、特選拿鐵買9送9；全家便利商店挺亞運，特濃美式、特濃拿鐵買2送2可寄杯；萊爾富也有應援好康，大杯特濃咖啡、特大杯美式／拿鐵全部買1送1。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（9月20日至9月26日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜9月18日至9月20日
◾精品香椰厚拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾大杯燕麥拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾伯爵紅茶拿鐵／濃焙茶拿鐵2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）
◾小葉奶茶／栀子花奶青3杯100元，5.6折（原價60元、特價33元）
◾珍珠奶茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾紫桑果粒紅茶／青茶2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）
◾統一布丁冰沙2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）
◾香鑽水果茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
📍APP｜9月12日至9月20日
◾大杯濃萃美式10杯330元，6.6折（原價50元、特價33元）
◾大杯濃萃拿鐵10杯400元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾10杯380元，7.6折（原價50元、特價38元）
◾中杯精品香椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵5杯670元，6.1折（原價220元、特價134元）
◾青梅冰茶10杯400元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾咖啡珍珠歐蕾10杯480元，6.4折（原價75元、特價48元）
📍APP｜9月21日至9月28日
◾特選美式買9送9 ，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買9送9 ，5折（原價80元、特價40元）
◾黑糖珍珠撞奶買9送9 ，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯厚乳拿鐵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾特大杯濃萃拿鐵10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡10杯520元，6.5折（原價80元、特價52元）
◾風味系列指定熱飲12杯520元，5.8折（原價75元、特價44元）
◾冰淇淋紅茶14杯520元，5.7折（原價65元、特價37元）
◾中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵9杯520元，5.8折（原價100元、特價58元）
🟡全家便利商店
📍門市｜9月18日至9月22日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
📍APP｜9月19日至9月23日
◾特濃美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾特濃拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯繽球單品咖啡系列買2送2，5折（原價130元、特價65元）
◾現煮茶機40元系列買2送2，5折（原價40元、特價20元）
◾酷繽球四季檸檬／巨峰葡萄買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾冰塊杯買2送2，5折（原價15元、特價8元）
📍APP｜9月16日起至9月22日
◾特大杯美式29杯1001元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾特大杯拿鐵24杯1001元，6折（原價70元、特價42元）
◾大杯單品美式18杯1001元，5.6折（原價100元、特價56元）
◾大杯單品拿鐵16杯1001元，5.7折（原價110元、特價63元）
◾大杯厚奶拿鐵26杯1001元，6折（原價65元、特價39元）
📍門市｜9月2日至9月29日
◾厚濃抹茶拿鐵／焙茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡萊爾富
📍門市｜9月16日至10月13日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾四季春茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
📍APP｜即日起至9月29日
◾大杯美式買49送50，4.9折（原價55元、特價27元）
◾大杯拿鐵買49送42，5.4折（原價55元、特價30元）
◾燕麥拿鐵6杯270元，6折（原價75元、特價45元）
◾特大杯特濃拿鐵6杯240元，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯重乳拿鐵6杯255元，5折（原價85元、特價43元）
🟡星巴克
9月21日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡美廉社
📍APP｜9月16日至9月29日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡85度C
周三（9月23日）是好料日，黑糖珍珠系列、特皮Q系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（9月25日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
🟡全聯福利中心
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
🟡路易莎咖啡
路易莎全新推出「芭樂果香」系列，包括中杯芭樂青美式65元、大杯芭樂青梅綠60元。此外，出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。
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📍門市｜9月18日至9月20日
◾精品香椰厚拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾大杯燕麥拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾伯爵紅茶拿鐵／濃焙茶拿鐵2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）
◾小葉奶茶／栀子花奶青3杯100元，5.6折（原價60元、特價33元）
◾珍珠奶茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾紫桑果粒紅茶／青茶2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）
◾統一布丁冰沙2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）
◾香鑽水果茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯濃萃美式10杯330元，6.6折（原價50元、特價33元）
◾大杯濃萃拿鐵10杯400元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾10杯380元，7.6折（原價50元、特價38元）
◾中杯精品香椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵5杯670元，6.1折（原價220元、特價134元）
◾青梅冰茶10杯400元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾咖啡珍珠歐蕾10杯480元，6.4折（原價75元、特價48元）
📍APP｜9月21日至9月28日
◾特選美式買9送9 ，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買9送9 ，5折（原價80元、特價40元）
◾黑糖珍珠撞奶買9送9 ，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯厚乳拿鐵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾特大杯濃萃拿鐵10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡10杯520元，6.5折（原價80元、特價52元）
◾風味系列指定熱飲12杯520元，5.8折（原價75元、特價44元）
◾冰淇淋紅茶14杯520元，5.7折（原價65元、特價37元）
◾中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵9杯520元，5.8折（原價100元、特價58元）
🟡全家便利商店
📍門市｜9月18日至9月22日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾特濃美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾特濃拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯繽球單品咖啡系列買2送2，5折（原價130元、特價65元）
◾現煮茶機40元系列買2送2，5折（原價40元、特價20元）
◾酷繽球四季檸檬／巨峰葡萄買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾冰塊杯買2送2，5折（原價15元、特價8元）
◾特大杯美式29杯1001元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾特大杯拿鐵24杯1001元，6折（原價70元、特價42元）
◾大杯單品美式18杯1001元，5.6折（原價100元、特價56元）
◾大杯單品拿鐵16杯1001元，5.7折（原價110元、特價63元）
◾大杯厚奶拿鐵26杯1001元，6折（原價65元、特價39元）
◾厚濃抹茶拿鐵／焙茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡萊爾富
📍門市｜9月16日至10月13日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾四季春茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
📍APP｜即日起至9月29日
◾大杯美式買49送50，4.9折（原價55元、特價27元）
◾大杯拿鐵買49送42，5.4折（原價55元、特價30元）
◾燕麥拿鐵6杯270元，6折（原價75元、特價45元）
◾特大杯特濃拿鐵6杯240元，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯重乳拿鐵6杯255元，5折（原價85元、特價43元）
9月21日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📍APP｜9月16日至9月29日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡85度C
周三（9月23日）是好料日，黑糖珍珠系列、特皮Q系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（9月25日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
🟡路易莎咖啡
路易莎全新推出「芭樂果香」系列，包括中杯芭樂青美式65元、大杯芭樂青梅綠60元。此外，出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。