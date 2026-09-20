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金州勇士隊在季前訓練營展開前，持續針對陣容名單末端進行微調。根據報導，勇士隊一口氣簽下了後衛波伊德（Nick Boyd）與前鋒勞夫（Elias Ralph）兩名年輕球員的訓練營合約。同時，球隊也釋出了才剛簽約一天的6呎10吋前鋒莫尼（Jacksen Moni），預計他將重返發展聯盟（G League）的附屬球隊聖克魯斯勇士隊（Santa Cruz Warriors）。對於波伊德和勞夫來說，現階段的目標非常明確：把握進入勇士訓練營的機會，努力留下好印象，並說服球團將他們留在未來的發展藍圖中。身高6呎3吋的波伊德在今年選秀會上落選，他在大學時期共打了6個賽季，先後效力於佛羅里達大西洋大學（Florida Atlantic）、聖地牙哥州立大學（San Diego State）及威斯康辛大學（Wisconsin）。波伊德在上個賽季打出大學生涯的最佳表現，場均上場31.9分鐘，能貢獻20.7分、4.3次助攻、3.8個籃板與1.0次抄截，整體投籃命中率達48%，三分球命中率36.5%，罰球命中率則為83%。勇士隊先前已邀請他參加今年的NBA夏季聯賽，他出色的得分天賦讓他成為一枚有趣的訓練營活棋。來自加拿大的前鋒勞夫則能為球隊帶來不同面向的幫助。他在太平洋大學（Pacific）度過了最後兩個大學賽季，上季場均繳出16.7分、6.8個籃板與1.8次助攻，三分球命中率高達40.9%。此外，他場均還能貢獻1.0次阻攻與0.9次抄截。勞夫在選秀前就曾參加過勇士隊的試訓，具備多功能前鋒的特質。預計他與波伊德的合約都將包含「Exhibit 10」條款，這賦予了勇士隊將合約轉換為雙向合約的彈性；若他們最終被釋出，只要在聖克魯斯勇士隊待滿60天，也能獲得一筆額外獎金。至於身高6呎10吋的前鋒莫尼，短暫簽約隨即被釋出的操作，並不代表勇士隊徹底放棄他。這位來自北達科他州立大學的落選秀，上賽季在發展聯盟出賽40場，場均能貢獻9.2分與5.1個籃板。這次的簽約與釋出，主要是為了循相同模式讓他順利回到聖克魯斯勇士隊繼續磨練。勇士隊在9月份的這波操作，並不全是為了擠進開季正式名單，更多的是著眼於建立球團整體的陣容深度，評估未來的雙向合約人選，並確保發展聯盟的人才庫源源不絕。波伊德與勞夫，正是獲得這項寶貴機會的最新人選。