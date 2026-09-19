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▲購入以上買一送一商品，需要刷LINE折價券條碼才能享優惠。（圖／翻攝自APP）

▲全聯9月19日至9月21日推出生鮮優惠。（圖／全聯提供）

▲購買微醉系列商品滿319元以上，即贈「微醉湯匙攪拌棒「一支（共5款隨機贈送）。（圖／萬家福提供）

▲於量販店單筆購買全生鮮商品（不含冷凍蔬菜）滿500元，即贈應景 「中秋造型扇」一支。（圖／萬家福提供）

中秋團聚倒數，週末想補貨可以先衝全聯、大全聯！全聯今明兩天（19日、20日）祭出LINE好友限定買一送一，味味A排骨雞風味乾麵、蘇菲超熟睡內褲型衛生棉等都半價，平均蘋果一顆13元、洋蔥2粒25元；大全聯則自9月18日至21日推出週末採購優惠，鱸魚片99元，連熟食、烘焙也同步特價。全聯官方LINE好友今明兩天（19日、20日）買一送一限定優惠，包括「味味A 排骨雞風味乾麵」買一送一，一袋有4入，相當於單包只要12元；還有「蘇菲 超熟睡內褲型衛生棉」原價58元、特價29元，還有「九福 土鳳梨酥」、「桂格熬雞精」也都買一送一。購入以上買一送一商品，需要刷LINE折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。此外，全聯9月19日至9月21日推出生鮮蔬果優惠◾紐西蘭洋蔥（約220g／粒）」原價19元、2粒特價25元，平均每粒12.5元◾紐西蘭PINK LADY蘋果#120（約135g／粒）」原價15元／粒、6粒特價78元，平均每粒13元◾鮮凍SPA蝦（250g／盒）原價169元、特價129元，現省40元◾雞棒腿切塊（約400g／盒）原價118元、特價95元，現省23元◾美味堂 東北酸菜白肉鍋（1000g／袋）原價189元、特價169元◾We Sweet生乳半月燒(120g/4入)原價69元、特價49元◾READ BREAD奶酥菠蘿麵包(180g/個)原價35元、特價25元大全聯9月18日至21日推出週末大採購優惠◾金目鱸魚片（產銷履歷）（250g／片）原價155元、特價99元，現省56元◾冷藏肉－豬胛心肉塊／大包裝，原價192元／台斤、特價144元／台斤，現省48元◾冷藏肉－雞里肌肉／大包裝，原價153元／台斤、特價120元／台斤，現省33元◾直採美國CAB冷藏牛雪花火鍋片，原價90元／100g、特價76.9元／100g，現省13.1元／100g◾滷豬腳片，原價31元／片、特價25元／片◾手作酪燒香蒜4入（65g×4個），原價99元、特價89元◾巧克力鬆餅4入（70g×4入），原價99元、特價85元萬家福於即起至9月20日限時三天，於量販店單筆購買全生鮮商品（不含冷凍蔬菜）滿500元，即贈應景 「中秋造型扇」一支（單筆交易不累贈，全台限量3萬7200支，送完為止）。微醉系列獨家贈品，單筆購買微醉系列商品滿319元以上，即贈「微醉湯匙攪拌棒「一支（共5款隨機贈送，單筆限贈一支，全台限量5000 支，贈完為止）。