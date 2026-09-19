47萬粉絲訂閱的YouTuber「多米多羅」今（19）日過生日，他卻突然在限時動態發文宣布與網紅女友芝芝已經分手的消息。但兩人似乎不是好聚好散，因為有粉絲在大阪巧遇多米多羅，本來以為他身邊的女生正是芝芝，怎料芝芝自己否認，還用超酸語氣調侃「原來我瞬移到大阪」。而芝芝的美甲師也日前自爆吃到大瓜，直呼「內容太炸裂」，顯然多米多羅分手一事暗藏隱情。
多米多羅帶別的女生出遊 巧遇粉絲慘被芝芝抓包
多米多羅大約從去年7月開始與芝芝交往，芝芝多次出現在他影片中，雙方約會愛得高調，怎料本月開始，卻突然出現有關多米多羅劈腿的討論。起因是一名粉絲在大阪遇到多米多羅，興奮跟他合照，結果拍到他後方入鏡的女生並非芝芝。
粉絲一開始還堅持那個就是芝芝本人，只是她害羞不敢入鏡，才躲在多米多羅身後，怎料芝芝隨後在限動轉發此文，開酸「原來我瞬移到大阪」，很顯然當時跟多米多羅出遊的不是她，且她並不知情。
多米多羅追蹤別的女生？芝芝抱怨：這時候根本還沒分
另外，有一名女網友8月22日時發文，分享多米多羅追蹤自己的事情，當時她還很開心，想說自己被偶像搭訕了，結果芝芝也跳出來說：「這時候根本還沒分」，顯然對於多米多羅追蹤其他女生的舉動很不滿。
芝芝美甲師也跳出來爆料 直呼分手內幕太炸裂
而芝芝的美甲師日前在幫她做完指甲後，更在Threads直言：「我是全台第一個吃到多米x羅瓜的美甲師，內容太炸裂，我開車回家的時候都無法專心了。要當網紅真的要愛惜羽毛，不然崩塌也是一瞬間的事。」此話一出，立刻讓網友瘋猜多米多羅劈腿芝芝，兩人才會鬧到要分手。
不過美甲師目前已將此文刪除，她事後也回應網友留言：「我已刪文+私下跟芝芝道歉，發文當下覺得事情大家已經知道了才發文的，確實這樣發文講不妥當我已反省，後續就不再回應了謝謝。」
多米多羅沒回應劈腿 僅淡定公開分手消息
針對劈腿說法，多米多羅目前則沒有過多回應，只是今日凌晨在IG丟出一張自拍照，爽快公開分手消息：「今天是我生日，可以跟我說生日快樂，然後我8月已經談了分手，現在是多米單身多羅」，他更自嘲：「我又不是情侶頻道，還要出來報告這種有的沒的」，顯然對於外界的討論頗為無奈。
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多米多羅大約從去年7月開始與芝芝交往，芝芝多次出現在他影片中，雙方約會愛得高調，怎料本月開始，卻突然出現有關多米多羅劈腿的討論。起因是一名粉絲在大阪遇到多米多羅，興奮跟他合照，結果拍到他後方入鏡的女生並非芝芝。
粉絲一開始還堅持那個就是芝芝本人，只是她害羞不敢入鏡，才躲在多米多羅身後，怎料芝芝隨後在限動轉發此文，開酸「原來我瞬移到大阪」，很顯然當時跟多米多羅出遊的不是她，且她並不知情。
另外，有一名女網友8月22日時發文，分享多米多羅追蹤自己的事情，當時她還很開心，想說自己被偶像搭訕了，結果芝芝也跳出來說：「這時候根本還沒分」，顯然對於多米多羅追蹤其他女生的舉動很不滿。
芝芝美甲師也跳出來爆料 直呼分手內幕太炸裂
而芝芝的美甲師日前在幫她做完指甲後，更在Threads直言：「我是全台第一個吃到多米x羅瓜的美甲師，內容太炸裂，我開車回家的時候都無法專心了。要當網紅真的要愛惜羽毛，不然崩塌也是一瞬間的事。」此話一出，立刻讓網友瘋猜多米多羅劈腿芝芝，兩人才會鬧到要分手。
不過美甲師目前已將此文刪除，她事後也回應網友留言：「我已刪文+私下跟芝芝道歉，發文當下覺得事情大家已經知道了才發文的，確實這樣發文講不妥當我已反省，後續就不再回應了謝謝。」
針對劈腿說法，多米多羅目前則沒有過多回應，只是今日凌晨在IG丟出一張自拍照，爽快公開分手消息：「今天是我生日，可以跟我說生日快樂，然後我8月已經談了分手，現在是多米單身多羅」，他更自嘲：「我又不是情侶頻道，還要出來報告這種有的沒的」，顯然對於外界的討論頗為無奈。