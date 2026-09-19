記者前往廁所途中，用破爛日文與引導的工作人員閒聊，習慣性向他道謝時，他對我說了一句「お疲れ様です（辛苦了）」，搭配盡在不言中的一抹苦笑，這句話更像是送給彼此。這場象徵各國友好交流的入村儀式，因政治打壓暫停，跟運動員無關、跟媒體無關，只因我們是代表中華台北。

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入村儀式背後精神 理應是奧會的包容與和平

亞奧會不准李洋進場！一句話讓入村儀式徹底走味

「OCA亞奧會不准運動部長李洋進場，我們說你要給我看亞奧會的Order（指示），但他們也提不出來。」全台媒體此時才知道，原來是因為台灣的緣故，導致6國共同舉辦的入村儀式直接停擺。

從中繼站塗鴉到政治打壓

中華台北代表隊的無聲嘆息

從日前中繼站被塗鴉羞辱，到針對台灣中央官員李洋的政治打壓，我們都清楚這不是第一次、也不會是最後一次。

▲各國代表團一度按照流程現身，後續又突然退席，讓現場媒體全看傻眼。（圖／記者朱永強攝）

▲日本亞運入村儀式上敬業的表演團體，從13點提前著裝、還在場邊彩排，結果活動因政治打壓問題，拖延長達90分鐘才舉行。（圖／記者林子翔攝）

▲中華奧會突然通知震撼消息，讓媒體全部傻眼。（圖／記者朱永強攝）

▲名古屋亞運日方代表兩度出面與媒體溝通，但安撫層面居多、面對各式問題，皆無法透露太多細節。（圖／記者朱永強攝）

▲不只台灣，連印度、葉門等其他5國媒體，只能在採訪區中苦等。（圖／記者朱永強攝）

▲原定13點30分的入村儀式，直到15點才順利舉行。（圖／記者朱永強攝）

名古屋亞運中華隊代表團，今（18）日於名古屋港舉行入村儀式，出席名單提早繳交、一切合乎合規情況下，卻因亞奧會出面禁止運動部部長李洋進場，讓整個儀式完全停擺，各國媒體、日方工作人員在超過30度室外高溫下不知所措，共同守護著空無一人的舞台，直到90分鐘後才順利舉行。結束後，所謂入村儀式，是指正式開幕前，選手村村長與組委會，為各參賽國家與地區代表團舉行的官方歡迎典禮，不只代表該國代表團正式入住名古屋選手村，背後有象徵著奧林匹克強調的包容與和平精神，但一切卻因一場突然其來的意外徹底走味。原定13點30分開始的入村儀式，從開頭就不太對勁，理應由同一天入村的各國代表團官員、代表運動員現身，隨著工作人員舉國旗引導、在掌聲中緩步走出，最後各國陸續列隊於舞台前。但直到13點35分，活動仍未開始，一位英文相對流利的主辦方代表，先後2次出面宣布延遲15分鐘，從仍在準備、稍安勿躁，到後續聳肩誠實說，她也不曉得是什麼原因。詭異的是，這段時間各國代表團一度先後出場，來到場邊等待，結果過不久竟又退席，此時印度代表先行跟該國媒體溝通，表達好像是程序上出現錯誤，所以得暫時退場，輪到中華隊代表團也退場時，奧會相關人員吳誠文才親口宣布驚掉下巴的消息，漫長90分鐘等待過程中，不只日本工作人員期間為媒體送水，亞運2位代表也曾現身與蜂擁而至的媒體溝通，但話說得保守，面對鋪天蓋地提問，皆無法給出明確答案，連現場日本媒體都略顯不耐煩，質問自家人「到底是怎麼回事？」、「有機會復辦嗎？」、「可以不可以說得明確一點？」日本亞運準備的場邊忍者武術、宮廷表演團體，從13點就提前著裝準備完畢，在場邊等待，最後直到活動開始後90分鐘的15點才正式上台演出，輪流播放各國國歌，整個流程其實不到15分鐘就結束，場面儀式感依舊、現場卻沒有任何一個人沉浸其中。台灣以「中華台北代表隊」為名，努力參與各大國際賽、透過運動與國際接軌、爭取曝光機會，但某些時刻，就種「身不在我」的無力感，仍舊充斥在每一位代表台灣的運動員、第一線人員與媒體身上。