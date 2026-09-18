農民朋友快刷存摺！9月18日老農津貼與農退儲金正式撥款，符合資格者單筆最高可領 8110 元。大家最關心的「老農津貼調升至 1 萬元」追加預算，隨著立法院於 17 日正式送出總預算案，後續審議關卡終告解套。除了今日入帳外，月底前還有 13 筆各類補助與年金將接力發放，完整入帳日程一次看！
🟡老農津貼農退儲金今入帳！單筆最高領8110元
勞動部勞保局行事曆顯示，9月18日為農民月退休儲金與老農津貼預定入帳日。老農津貼申領條件為年滿65歲、國內設有戶籍且農保年資滿15年以上者，可領取全額8110元；年資6個月以上未滿15年者領半額4055元。若加上110年開辦的農民退休儲金（由農民與政府共同提繳最高10%），滿65歲退休後雙層保障加總，月領金額已可突破萬元。
🟡總預算送案關卡解套！老農津貼擬調升1萬元
針對民眾高度關注的「老農津貼加碼調升至1萬元」，行政院日前提出6076.3億元追加預算案，涵蓋老農津貼、國民年金、社福津貼調高及軍公教加給等，受惠達390萬人。該案先前因115年度總預算案未函送總統府而無法審議，如今立法院已於17日下午完成函送，待總統公布生效後，老農津貼加碼等追加預算案即可順利進入審議與動支程序。
🟡月底還有13筆給付接力發！完整時程表曝光
錯過今日撥款的民眾無須焦急，勞保局於9月底前還有13筆款項接力發放，請民眾按日程刷存摺確認：
9月24日（3筆預定入帳）
國民年金保險老年基本保證年金
國民年金保險原住民給付
國民年金保險生育給付
9月29日（4筆預定入帳）
勞保年金給付
災保年金給付
災保失能照護補助
勞退月退休金（首發案）
9月30日（6筆預定入帳）
產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助
國保身心障礙年金給付併計勞保年資
國民年金保險老年年金給付
國民年金保險喪葬給付
國民年金保險遺屬年金
國民年金保險身心障礙（基本保證）年金
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勞動部勞保局行事曆顯示，9月18日為農民月退休儲金與老農津貼預定入帳日。老農津貼申領條件為年滿65歲、國內設有戶籍且農保年資滿15年以上者，可領取全額8110元；年資6個月以上未滿15年者領半額4055元。若加上110年開辦的農民退休儲金（由農民與政府共同提繳最高10%），滿65歲退休後雙層保障加總，月領金額已可突破萬元。
針對民眾高度關注的「老農津貼加碼調升至1萬元」，行政院日前提出6076.3億元追加預算案，涵蓋老農津貼、國民年金、社福津貼調高及軍公教加給等，受惠達390萬人。該案先前因115年度總預算案未函送總統府而無法審議，如今立法院已於17日下午完成函送，待總統公布生效後，老農津貼加碼等追加預算案即可順利進入審議與動支程序。
🟡月底還有13筆給付接力發！完整時程表曝光
錯過今日撥款的民眾無須焦急，勞保局於9月底前還有13筆款項接力發放，請民眾按日程刷存摺確認：
9月24日（3筆預定入帳）
國民年金保險老年基本保證年金
國民年金保險原住民給付
國民年金保險生育給付
9月29日（4筆預定入帳）
勞保年金給付
災保年金給付
災保失能照護補助
勞退月退休金（首發案）
9月30日（6筆預定入帳）
產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助
國保身心障礙年金給付併計勞保年資
國民年金保險老年年金給付
國民年金保險喪葬給付
國民年金保險遺屬年金
國民年金保險身心障礙（基本保證）年金