奧會相關人士吳誠文親自說明，原來是OCA亞奧會不准運動部長李洋進場，還揚言只要他在、活動就不能舉辦，現場陷入僵局，日方代表似乎沒有預料到中華隊代表提前曝光這件事，被迫兩度對外解釋，但卻無法說明原因，過程不斷轉圈、跳針。《NOWNEWS》亞運特派記者將於現場持續更新最新消息。

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6國聯合入村儀式延遲 竟是因亞奧會槓上李洋

OCA亞奧會不准運動部長李洋進場，我們說你要給我看亞奧會的Order（指示），但他們也提不出來。

入村儀式為何拖遲？日本主辦方面露難色：無法回應

入村儀式延遲90分鐘開始 李洋仍列隊出席

▲亞運6國聯合入村儀式今日舉行，卻因為亞奧會不准李洋參加，但又無法提出明確條約，典禮直接中斷超過1小時，留下空蕩蕩的舞台。（圖／記者林子翔攝）

▲入村儀式原定要舉行的忍者表演，表演人士在樹下空等超過1小時。（圖／記者林子翔攝）

▲各國代表也持續跟日本亞運主辦方釐清狀況，不解為何亞奧會會阻擋台灣運動部部長進入入村儀式。（圖／記者林子翔攝）

▲入村儀式延遲超過90分鐘，中華隊最終仍順利出席儀式，關注焦點運動部部長李洋也依舊出席。（圖／記者林子翔攝）

2026年第20屆名古屋亞運今（18）日舉行入村、升旗儀式，運動部長李洋也出席，原定13：30分典禮開始，卻毫無理由一再延遲，後來各國代表甚至面露難色退場，台灣與北韓、印度、黎巴嫩、東帝汶與葉門今日舉行選手村入村儀式，運動部長李洋16日提前抵達現場，在中繼站、選手村都留下照片，今日原定出席入村、中華台北會旗升旗儀式，出場時還與台灣媒體打招呼，結果原定13：30活動一延再延，讓現場媒體摸不著頭緒，直到14：10分，各國代表竟然陸續退場，各國代表面露難色。就在中華隊團隊退場時，奧會相關人員吳誠文跑來現場記者前突然氣憤告知，「」雙方陷入僵局。5分鐘後，日本亞運主辦方代表出席，面露難色表示15分鐘後會有下一步指示，面對大批媒體提問Why？，日本亞運主辦方只不斷強調無法回應。約2點40分，另一位日方代表再度來到現場，本次有耐心在媒體面前接受提問，但隻字不提入村儀式延遲原因，只提到中華隊犯錯，接著回答不斷跳針、數度表達道歉。延遲1小時半後，約名古屋當地時間15點，北韓代表率先列隊來到台前，接著是印度、黎巴嫩、東帝汶、中華隊與葉門出席，李洋部長同樣列隊中，但全程不發一語，入村儀式確定仍將召開。