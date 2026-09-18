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洛杉磯道奇隊在美國時間17日（台灣時間18日）於客場以8：2輕取辛辛那提紅人隊，順利奪下國家聯盟西區冠軍，完成分區5連霸的壯舉。在賽後的封王慶典中，＋陣中日籍強投山本由伸與季中交易來的大咖左投史庫柏（Tarik Skubal）一同享受了歡樂的香檳浴，期間山本更慘遭隊友「Kike」赫南德茲（Kike Hernandez）將酒瓶塞到他褲檔中惡搞。然而主帥羅伯斯（Dave Roberts）提醒諸將一切都還沒結束，剩下9場例行賽不是「消化試合」，必須搶勝避免被亞特蘭大勇士超過，因此跌入外卡戰。這已經是道奇隊在近14年內拿下的第13座分區冠軍。面對這項「家常便飯」般的榮耀，總教練羅伯斯也坦言：「最近幾年，我們的慶祝方式比以前冷靜多了。」果不其然，在這場對媒體公開的香檳浴中，狂歡僅維持了約30分鐘。包含貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）與山本由伸等主力球員，在稍微參與慶祝後便火速離開了更衣室；佐佐木朗希也在媒體公開時間結束後不久便隨之神隱。只剩下維西亞（Alex Vesia）與史密斯（Will Smith）等後援投手戰到最後一刻，整體祝捷酒會並未持續太久。山本由伸在受訪時道出了全隊的心聲：「有一種『終於要開始了』的感覺。」對於放眼繼紐約洋基隊後，26年來首度挑戰「三連霸（3-peat）」的道奇隊而言，真正的考驗才正要展開。雖然沉浸在封王的喜悅中，但總教練羅伯斯並未因此鬆懈。他在乾杯時向球員們精神喊話：「這支球隊是全聯盟最充滿天賦、最聰明、最堅韌，同時也是最飢渴的。我們好好享受這一刻，但明天還有比賽要打。」羅伯斯之所以不敢大意，是因為道奇隊剩餘的9場例行賽絕對不是「消化試合」。目前道奇隊在國聯戰績排名第2（93勝60敗），落後給早一步在國聯中區封王的密爾瓦基釀酒人隊（95勝58敗）約2場勝差，同時領先東區霸主亞特蘭大勇士隊（89勝64敗）僅4場勝差。儘管慶祝時間不長，但過程中仍充滿歡笑。山本由伸本季以陣中奪勝最多的14勝，成為道奇衛冕例行賽冠軍的巨大功臣。在香檳浴中，他開心地與連奪2屆塞揚獎、今年季中才從老虎隊重磅加盟的史庫柏並肩同樂。不過，向來調皮的「Kike」赫南德茲可沒打算放過山本。當時所有球員都戴著護目鏡，身穿藍色T恤與短褲，赤裸上半身的基凱不僅對著山本狂噴香檳，更趁隙繞到山本背後，將一整瓶香檳直接塞進山本的褲襠裡！山本一臉困惑地試圖將酒瓶拔出，而基凱則帶著惡作劇得逞的笑容，瀟灑地跑去找其他隊友狂歡。這超有愛又逗趣的一幕在網路上瘋傳，球迷紛紛笑稱：「這就是被稱為精密機械的投手，瞬間變回『人類』的景象啊！」、「基凱的調皮完美象徵了道奇更衣室的文化」、「這份愛也太激烈了吧」、「基凱又在做基凱會做的事了」、「基凱到底在幹嘛啦XD 山本的反應也太可愛了！」根據大聯盟賽制，只有國聯勝率最高的前2名分區冠軍，才能獲得首輪免戰的種子權。為了跳過充滿變數的外卡戰，並在後續的季後賽取得主場優勢與較佳的移動行程，羅伯斯目光銳利地強調：「我們正在努力爭取前兩名的種子席位。現在確實是可以喘口氣的時刻，但這段時間很短。接下來我們必須搭上飛機，明天還得和巨人隊交手。剩下的9場比賽，我們還有很多事情要做。」