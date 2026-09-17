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寄明信片要花12小時 皮克敏別亂派

▲派遣皮克敏寄送明信片前，系統預設會優先挑選「最新培育出的皮克敏」。（圖／《Pikmin Bloom》）

收到明信片別不理 按接收才能累積友誼徽章進度

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》明信片看似只是好友間的社交玩法，背後卻牽動皮克敏打蘑菇戰力安排！由於寄送明信片後皮克敏需固定外派12小時，期間無法參與其他活動，因此玩家若未手動更換皮克敏，而是依照系統預設，很可能誤派高戰力或新獲得的裝飾皮克敏，導致打蘑菇時戰力下降。《Pikmin Bloom》派皮克敏出門送明信片會卡住長達 12 小時的「出勤時間」，期間完全無法參與打蘑菇、散步、檢水果等動作，為了不拖累隊伍的總戰力分數，最推薦的派遣首選是「0至1心好感度、無裝飾的新生皮克敏」，建議玩家可以建立專屬的「郵差打工隊」，挑選平時不常帶出場、戰力較低且無飾品的備用皮克敏來執行外派業務，甚至可以在名字加上標記以便辨識。當玩家準備派遣皮克敏寄送明信片前，系統預設會優先挑選「最新培育出的皮克敏」，不少玩家會忽略這個機制，導致好不容易孵出一隻「當月飾品皮克敏」，一出生卻先被派去送明信片，而不是拉高戰力打蘑菇，因此在點擊寄送前，務必多花一秒按下「變更皮克敏」按鈕，手動切換成低心數的打工仔，才不會打亂當天的蘑菇戰力排班。《Pikmin Bloom》針對寄送明信片設有標準的運送機制，不同於前往實體景點拿水果或花苗時，一隻皮克敏運送明信片的時間，「一律固定為12小時」，無論好友是住在隔壁巷口，還是國外，派出外送的皮克敏都需要半天的時間才會將信件送達對方手上。搬運明信片的皮克敏，回家時間會取決於收件好友的動作，當12小時運送期滿且對方開啟遊戲點選「接收」或「捨棄」明信片後，皮克敏就會立刻回到玩家隊伍中，若好友因忙碌未登入或忘記領取，系統也設有防卡死機制，皮克敏將會在等待3天後自動退回。此外，看似無獎勵的明信片，其實也和《Pikmin Bloom》「友誼徽章」進度息息相關，許多玩家收到不喜歡或重複的明信片時會選擇直接按捨棄，但遊戲機制規定，唯有點選「接收」明信片才算完成一次好友合作互動，倘若習慣性忽視或直接捨棄收到的明信片，將會白白失去累積友誼徽章等級的機會。