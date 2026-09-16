UNIQLO旗下商品憑藉高品質深受台灣人喜愛，但UNIQLO除了感謝祭特定時間以外，也常推出限時特價優惠，不過多數人總是不理解規則，一旦錯過就會不小心買貴。事實上，過去有網紅曾公開UNIQLO打折時間，通常在每周二是UNIQLO降價日，每周五則會推出期間限定優惠，甚至引來店員認證。隨著夏季即將結束，UNIQLO也驚喜推出夏季特價優惠，其中「女裝壓褶長裙」價差最大，原價1290元降價至290元，現省1000元折扣相當划算。
別再等感謝祭！UNIQLO打折時間曝光：店員也認證
每年UNIQLO都會舉辦2次大型感謝祭，不少消費者通常會特地等到此時，才會購入當季或換季商品。但根據過去YouTube頻道「質男日著 WearLife」表示，UNIQLO其實平時也有特價時段，主要分為每周二「紅標特價」和每周五「限時特價」兩種，網路上也有不少店員證實相關資訊。
📌UNIQLO紅標特價（周二）
通常會出現在換季出清，且價格會越來越低或等到售罄，約在商品推出後大約4-6週，也就是一個月至一個半月左右，會開始第一次特價，之後依據銷量逐步降低價格。正常的情況下，每兩個禮拜UNIQLO就會將紅標商品的售價下降一個級距，並在每週二早上8:30更新價格。
📌UNIQLO限時特價（周五）
每周五到下周四會是UNIQLO的一次特價檔期，到了下一個週五早上8時30分，就會更新限時特價的商品，通常同一件商品每4至5週會有一次特價。若商品是限時特價，價格在當周檔期才有優惠，過了那個禮拜就會調回原價。
UNIQLO夏季換季特價來了！最高省千元超划算
值得一提的是，隨著夏季步入尾聲，UNIQLO亦推出夏末特賣優惠，不少換季商品都一次大降價，像是亨利領T恤（貨號485455）、拼色T恤（貨號484203）皆從原價590元降至190元，女裝領結洋裝也從1290元降至490元，其中最划算的莫過於「女裝壓褶長裙（貨號488089）」從1290元降價變290元，現省1000元。
UNIQLO不怕買貴了！UQ搜尋歷年價格全看透
除了注意特價規則外，也可利用比價網站去查詢UNIQLO的歷史價格！過去有位UNIQLO狂熱粉絲「小克工程師」架設非官方UNIQLO 比價網站「UQ搜尋」，只要在上面輸入關鍵字或是商品編號，就能一鍵輕鬆找到歷年價格變動情形，許多人甚至靠著這個網站找到特價規律。
至於UNIQLO比價網站使用方式非常簡單！只要進到搜尋頁面輸入你想要的商品或是編號，就能夠馬上查到歷年價格。以UNIQLO「AIRism棉質寬版圓領T恤(五分袖)」為例，其原價590元，但在歷年價格中今年9月4日至11日都特價490元。
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每年UNIQLO都會舉辦2次大型感謝祭，不少消費者通常會特地等到此時，才會購入當季或換季商品。但根據過去YouTube頻道「質男日著 WearLife」表示，UNIQLO其實平時也有特價時段，主要分為每周二「紅標特價」和每周五「限時特價」兩種，網路上也有不少店員證實相關資訊。
通常會出現在換季出清，且價格會越來越低或等到售罄，約在商品推出後大約4-6週，也就是一個月至一個半月左右，會開始第一次特價，之後依據銷量逐步降低價格。正常的情況下，每兩個禮拜UNIQLO就會將紅標商品的售價下降一個級距，並在每週二早上8:30更新價格。
📌UNIQLO限時特價（周五）
每周五到下周四會是UNIQLO的一次特價檔期，到了下一個週五早上8時30分，就會更新限時特價的商品，通常同一件商品每4至5週會有一次特價。若商品是限時特價，價格在當周檔期才有優惠，過了那個禮拜就會調回原價。
值得一提的是，隨著夏季步入尾聲，UNIQLO亦推出夏末特賣優惠，不少換季商品都一次大降價，像是亨利領T恤（貨號485455）、拼色T恤（貨號484203）皆從原價590元降至190元，女裝領結洋裝也從1290元降至490元，其中最划算的莫過於「女裝壓褶長裙（貨號488089）」從1290元降價變290元，現省1000元。
除了注意特價規則外，也可利用比價網站去查詢UNIQLO的歷史價格！過去有位UNIQLO狂熱粉絲「小克工程師」架設非官方UNIQLO 比價網站「UQ搜尋」，只要在上面輸入關鍵字或是商品編號，就能一鍵輕鬆找到歷年價格變動情形，許多人甚至靠著這個網站找到特價規律。
至於UNIQLO比價網站使用方式非常簡單！只要進到搜尋頁面輸入你想要的商品或是編號，就能夠馬上查到歷年價格。以UNIQLO「AIRism棉質寬版圓領T恤(五分袖)」為例，其原價590元，但在歷年價格中今年9月4日至11日都特價490元。