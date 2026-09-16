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黑人陳建州昨（15）日傍晚突發心肌梗塞，緊急到醫院接受治療，他的老婆范瑋琪也回憶急救過程，表示他原本只是覺得心臟不舒服，結果被建議趕快去大醫院看看，想不到就被告知情況危急，原地嚇哭范瑋琪，「他差點像熙媛（大S）一樣……。」根據《壹蘋新聞網》報導，范瑋琪回憶黑人急救過程，他當天再看球時覺得心臟悶悶的，所以先請求隊醫幫忙檢查，沒想到卻被告知「心臟聲音聽起來不太對」，因此建議他趕快就醫。不過當時黑人不知道狀況危急，因此還自己從板橋開車到中山醫院，想說等等看完醫生就要去接小孩下課，結果就被告知是「急性心肌梗塞」，直接被轉院送到台大開刀。那時的范瑋琪正在為新歌錄音，接到通知後整個人嚇哭，急急忙忙衝到台大醫院簽署手術同意書，黑人隨後馬上被推進手術室，不到一個小時後就結束，手術順利完成。范瑋琪透露，醫師發現黑人的心臟血管已經堵塞90%，緊急放1支心臟支架，慶幸黑人自己有發現異常，才能及時把握黃金治療時間。范瑋琪也透露，黑人原本還計畫當天帶孩子飛名古屋，但最後被自己「強行阻止」留在台灣，她事後回想忍不住害怕，「好險他真的沒有去，不然就會跟熙媛一樣，真的嚇死我了。」