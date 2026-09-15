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iPhone 17 Pro背板翹起爆災情！一票人拆殼驚見「中獎」

iPhone 17 Pro為什麼會背板翹起？3原因曝光

▲iPhone 17 Pro背板翹起引發討論，有網友送往Apple直營店維修後透露，店員表示近期碰到不少背蓋浮起案例，並建議手機殼與背板接觸面最好保持全平，使用MagSafe配件時則建議往旁邊滑動取下。（圖／NOWNEWS攝影中心）

保固過了還是可以免費修！Apple店員認了：一堆人遇到

iPhone 18 Pro散熱升級！均溫板散熱表面積增加至前一代的3倍

▲iPhone 18 Pro散熱升級，均溫板面積增至前代3倍，能否降低相關問題仍待觀察。（圖／翻攝3cTim哥生活日常）

蘋果（Apple）公司才剛在發表會上推出iPhone 18 Pro，沒想到近期Threads上突然出現不少iPhone 17 Pro系列用戶分享，原本只是把手機殼拆下來清潔，卻意外發現手機背面的玻璃背板竟然翹起，相關案例陸續曝光後，也有不少人跟著檢查自己的手機，沒想到同樣發現異常。有網友送往Apple直營店維修後透露，店員表示近期的確碰到不少背蓋浮起案例，讓果粉傻眼直呼：「這款設計根本悲劇」、「18也是這種爛設計」。近期Threads上突然有不少使用iPhone 17 Pro的網友表示，原本只是把手機殼拆下來清潔，卻意外發現手機背面的玻璃背板竟然翹起，消息傳開後，許多用戶跟風檢查，才發現竟也默默中招，「18要出了想說把殼拆下來擦一擦，然後發現我也中獎了？還好還在保固內」、「早上滑脆發現有這種災情，默默扒開我的保護殼，我也中了，還好保固快結束前發現！」其他苦主也紛紛留言分享自身經驗，「你不孤單，我也是這兩天拆下來清發現的」、「我也是，今天剛修完」、「真的很爛，買的時候已經瘋狂祈禱不要遇到這問題，結果還是買不到一週就遇到了」。隨著案例增加，部分網友開始質疑iPhone 17 Pro的設計，「18也是這種爛設計…還好沒買！」、「這款設計根本悲劇」、「就是長時間使用磁吸圈殼，把Magsafe中間背部玻璃頂起」、「所以有磁吸但不能磁吸，因為背板會被吸開？這什麼鬼設計」。iPhone 17 Pro系列背面採用「超瓷晶盾」玻璃背板搭配鋁金屬機身，雖然背板翹起的真正原因目前未獲官方證實，但網路上已經出現數種推測。第一種說法是內部「膠條黏著力問題」，有用戶認為，手機長時間使用MagSafe或進行無線充電時，產生的熱可能讓玻璃背板內部的黏著膠條軟化，膠材也可能因為溫度變化或長期老化而逐漸失去黏性，最後造成背板浮起。另一派則將問題指向MagSafe配件，認為磁吸配件產生的磁力拉扯，長期下來可能對背板結構造成影響，使背板逐漸鬆動。除了MagSafe配件本身，也有網友提醒使用MagSafe的消費者，手機殼最好避免在背板周圍設計明顯高低落差，以降低磁吸時可能產生的額外作用力。對此，有網友透露，自己曾帶著背板翹起的iPhone前往Apple直營店維修，店員表示近期遇到不少背蓋翹起的案例，但美國原廠並沒有特別告知門市應如何處理，因此目前仍按照一般維修流程處理。不過，店員也特別提醒，手機殼內側與手機背板接觸的那一面，最好維持完全平整，避免存在高低落差，否則只要產生些許吸力，即使手機已經完成維修，背板仍可能再次翹起。另外，若使用MagSafe配件，建議取下時採用往旁邊滑移的方式，不要直接向上拿起。該名網友也透露，工作人員表示即使手機已經過保，背板翹起仍可以免費維修，因此提醒其他使用者，「所以有翹起來的，趕快去維修吧！」值得注意的是，根據今年蘋果發表會介紹，iPhone 18 Pro的均溫板散熱表面積增加至前一代的3倍，並搭載A20 Pro新的晶片封裝與導熱材料，相較iPhone 17 Pro，持續效能最高可提升40%。雖然iPhone 18 Pro同樣採用玻璃背板結合鋁金屬機身的設計，但散熱能力有所強化。若目前網路上所推測的背板翹起原因確實與長時間使用或無線充電產生的熱量有關，散熱升級或許能降低內部黏著膠條因高溫而軟化的可能性。