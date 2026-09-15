我是廣告 請繼續往下閱讀

可不可熟成紅茶：買一送一外送優惠！7-11氣泡茶2件79折

▲可不可熟成紅茶18歲新品開喝「紅烏龍茶王」＋馬告檸檬凍配料，可愛成哥提袋9月15日今開賣。（圖／記者蕭涵云攝）

▲7-11全台門市獨家開賣可不可氣泡茶。（圖／可不可熟成紅茶kebuke.com）

可不可熟成紅茶：新品「紅烏龍茶王」、成哥提袋今開賣！

▲可不可新品，左起：檸檬冷露紅烏龍、黑葉荔香紅烏龍、白柚水玉紅烏龍、紅烏龍茶王。（圖／記者蕭涵云攝）

▲可不可18週年周邊商品！成哥提袋盲盒吊飾每款都好可愛。（圖／記者蕭涵云攝）

可不可18週年周邊商品！限定紙杯、吊飾盲盒、保冷袋開搶



◾️ ◾️

◾️

▲可不可18週年限定店卡3款。（圖／可不可熟成紅茶kebuke.com）

▲可不可熟成紅茶3款限定紙杯。（圖／記者蕭涵云攝）

▲保冷袋有藍白2色、雙面不同設計。（圖／可不可熟成紅茶kebuke.com）

大茗本位製茶堂：抹茶新品「青抹浮島」開賣！

可不可熟成紅茶今9月15日開賣18歲新品「紅烏龍茶王」手搖飲料、搭配馬告檸檬凍配料，還有周邊商品Kebuke成哥毛絨鑰匙圈飲料提袋盲盒吊飾、保冷袋；茶花系列「買一送一」Uber Eats外送優惠菜單，統一7-11「無酒精啤酒花風味氣泡茶」2件79折。大茗本位製茶堂表示，抹茶新品「青抹浮島」也來了。可不可熟成紅茶滿18歲了！官方表示，，開喝「茶花輕焙烏龍」、「茶花烏龍厚乳」、「茶花烏龍梅」3款手搖飲料優惠。同步於統一超商7-11獨家推出「無酒精啤酒花風味氣泡茶」，2款風味「春蘋氣泡綠茶」與「胭脂氣泡紅茶」，2026年可不可熟成紅茶升級可不可熟成茶行，迎來18歲成年禮，全新推出「紅烏龍茶王」期間限定系列飲品，以台東鹿野茶葉調配南投丘陵的紅烏龍，主打蜜香、柑橘與木質調尾韻的「成熟」醇厚茶湯。開喝「紅烏龍茶王」、「紅烏龍茶王歐蕾」，並邀來台灣入選「Asia's 50 Best Bars亞洲50大最佳酒吧」殊榮的三家酒吧，跨界合作無酒精手搖飲料特調，明9月15日全台門市開賣：台北前衛太空風的To Infinity&Beyond（2026年排行第35名）監製「檸檬冷露紅烏龍」、台中南洋風情的Vender（2026年排行第14名）監製「黑葉荔香紅烏龍」、及多次入選殊榮的台南傳奇Bar T.C.R.C監製「白柚水玉紅烏龍」。呼應18週年的時光故事，可不可延伸經典「雙線Logo」、攝影膠片溢光感打造。以復古拍立得風格結合經典IP成哥與三家合作酒吧場景，凡於全台門市消費即可隨機領取。活動期間凡購任一飲品，還可加購獨家周邊商品：◾️：將Kebuke成哥打造成毛絨鑰匙圈飲料提袋盲盒，共有經典款、店員款、北鼻款、隱藏版，搭配狗骨頭造型掛勾，售價350元。◾️：可不可Have a Nice Day保冷袋，售價380元（白色款僅於「可不可線上商城」獨家販售）。提醒大家，單筆無加購上限，數量有限售完為止。大茗表示，抹茶新品也在今9月15日開賣！5款新品推薦，鹹甜覆蓋海苔與酪梨奶蓋的「青抹浮島」、經典「抹茶拿鐵」、大人系「抹茶拿鐵Espresso」、「青抹蕎麥凍奶」搭配招牌蕎麥凍、微酸「抹一點酸」。