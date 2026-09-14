2026年中秋節即將在9月25日到來，這幾週開始有不少家庭準備大吃月餅、外出烤肉及賞月，對此，命理專家小孟老師近日發文指出，古人認為月亮屬「陰」，並將中秋稱為「極陰日」，特別點名生肖屬馬、牛、羊、猴的民眾，在這段時間應避免賞月、減少夜間戶外活動，其中屬猴者更被他列為今年中秋節「最需要避月」的生肖，還要注意避開溪邊湖畔。
中秋節屬極陰日！小孟老師：4生肖要「躲月」
2026年中秋節落在9月25日，當天為星期五，緊接著週六、週日以及9月28日教師節，共有4天連續假期。小孟老師近日分享中秋節期間的命理注意事項，提到古人認為月亮「陰」，因此月亮越大代表陰氣越重，並將中秋稱為「極陰日」。他特別點名生肖屬馬、牛、羊及猴的民眾，認為這段期間容易受到陰煞影響，應避免長時間賞月，同時減少夜間戶外活動。
中秋節必須「躲月」4生肖運勢重點（小孟老師整理）
屬馬：因今年犯太歲容易受月光影響「財帛宮」，戶外賞月過久恐有頭暈、集中力不足等狀況，建議晚上5時後盡量待在室內「躲月」。
屬牛：須注意健康與心理情緒狀況，長時間賞月可能出現精神混亂或做錯決定；若難以避免外出，可隨身攜帶紅包辟邪，並留意言行舉止，避免與人發生言語衝突。
屬羊：容易受月亮引力影響導致睡眠質素下降、影響精神狀態，中秋節期間應盡量避免上山及靠近樹林燒烤，若必定要去可穿著鮮色衣服擋陰氣。
屬猴：為當日正沖且是今年中秋節最需要避月的生肖，長時間暴露月光下恐影響情緒，建議避免前往溪邊、湖畔等範圍活動。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
2026年中秋節落在9月25日，當天為星期五，緊接著週六、週日以及9月28日教師節，共有4天連續假期。小孟老師近日分享中秋節期間的命理注意事項，提到古人認為月亮「陰」，因此月亮越大代表陰氣越重，並將中秋稱為「極陰日」。他特別點名生肖屬馬、牛、羊及猴的民眾，認為這段期間容易受到陰煞影響，應避免長時間賞月，同時減少夜間戶外活動。
屬馬：因今年犯太歲容易受月光影響「財帛宮」，戶外賞月過久恐有頭暈、集中力不足等狀況，建議晚上5時後盡量待在室內「躲月」。
屬牛：須注意健康與心理情緒狀況，長時間賞月可能出現精神混亂或做錯決定；若難以避免外出，可隨身攜帶紅包辟邪，並留意言行舉止，避免與人發生言語衝突。
屬羊：容易受月亮引力影響導致睡眠質素下降、影響精神狀態，中秋節期間應盡量避免上山及靠近樹林燒烤，若必定要去可穿著鮮色衣服擋陰氣。
屬猴：為當日正沖且是今年中秋節最需要避月的生肖，長時間暴露月光下恐影響情緒，建議避免前往溪邊、湖畔等範圍活動。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。