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中秋節屬極陰日！小孟老師：4生肖要「躲月」

▲小孟老師，中秋節期間屬猴者要注意避開溪邊湖畔。（示意圖／新北市觀旅局提供）

中秋節必須「躲月」4生肖運勢重點（小孟老師整理）

2026年中秋節即將在9月25日到來，這幾週開始有不少家庭準備大吃月餅、外出烤肉及賞月，對此，命理專家小孟老師近日發文指出，古人認為月亮屬「陰」，並將中秋稱為「極陰日」，特別點名生肖屬馬、牛、羊、猴的民眾，在這段時間應避免賞月、減少夜間戶外活動，其中屬猴者更被他列為今年中秋節「最需要避月」的生肖，還要注意避開溪邊湖畔。2026年中秋節落在9月25日，當天為星期五，緊接著週六、週日以及9月28日教師節，共有4天連續假期。小孟老師近日分享中秋節期間的命理注意事項，提到古人認為月亮「陰」，因此月亮越大代表陰氣越重，並將中秋稱為「極陰日」。他特別點名生肖屬馬、牛、羊及猴的民眾，認為這段期間容易受到陰煞影響，應避免長時間賞月，同時減少夜間戶外活動。