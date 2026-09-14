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▲孫千昨日在見面會上忍不住掉淚。（圖／翻攝自微博＠酒釀熊子）

▲井柏然與孫千在台上偷偷牽手的畫面讓全場尖叫聲不斷。（圖／翻攝自微博＠花晨月興）

陸劇《早春晴朗》大結局播畢，主演井柏然、孫千昨（13）日一同出席在北京舉行的收官見面會，在念告別信給粉絲聽時，孫千忍不住紅了眼眶，不捨落淚。主持人接著問井柏然有沒有什麼話想說，井柏然突然吐出一句《早春晴朗》的台詞：「不結束，結束的話就一起當冰雕。」讓劇迷一秒入戲，瞬間情緒湧現，跟著掉淚。《早春晴朗》昨日舉辦收官見面會，孫千在讀信環節時，忍不住紅了眼眶，她直言《早春晴朗》是自己拍過「失戀感最強」的一部戲，女主角「尚之桃」獨自北漂打拼的經歷，也與她本人從哈爾濱到北京追夢的軌跡高度重合，這幾個月沉浸式的表演讓她與角色產生了強烈的情感連結，所以下戲時格外不捨。孫千也很感謝粉絲這段時間的陪伴，她哽咽為大家送上祝福：「希望大家都能成為自己的英雄，愛自己要愛的人，做自己要做的事。」孫千一席話讓不少粉絲也忍不住想哭。主持人接著問井柏然還有沒有什麼話想對現場的大家說，井柏然套用男主角「欒念」的台詞，笑說：「我們不結束，結束的話就一起當冰雕。」這句話是尚之桃第一次跟欒念主動提分手時，欒念回她的話，因此井柏然此時重現台詞，讓粉絲一秒入戲，瞬間破防。而昨日見面會除了感人環節外，孫千與井柏然也復刻停車場偷偷牽手的戲碼，小心翼翼的牽住對方後又害羞放開，讓劇迷忍不住直呼「嗑到了」、「太甜蜜了吧」。而劇組也特地頒發趣味證書給兩個人，井柏然獲頒「最有腔調男人」證書，孫千則是獲得「最不吃壓力之人」的專家稱號，這些小驚喜完全就是有追劇的人才看得懂，也讓粉絲大讚見面會準備得很用心。