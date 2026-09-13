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▲蔣友柏（如圖）曾經為了追求林姮怡而離家出走、追愛追到新加坡，婚後曾經說出「這輩子只愛老婆，之前的都大便」等金句。（圖／as_studio_post Threads）

蔣友柏50歲生日向助理莊涵雲求婚引來討論，蔣友柏在和前妻林姮怡結婚時，曾在節目上說林姮怡是他唯一女友，「之前的全都是大便。」成為經典句，回顧蔣友柏過去2段知名戀情，是和女星關穎、倪雅倫，關穎更為了這段戀情出書，直言這是她最接近門當戶對的戀情，反觀蔣友柏卻說前女友是大便，形成兩樣情。關穎曾在書中《上流感》中自曝情史，寫出當年與蔣友柏交往的美好時光，兩人會去看小劇場表演，穿舊衣在路邊吃熱狗，共飲一杯咖啡，蔣友柏還會為她下廚，還說這是她今生唯一最接近門當戶對的戀情，更傳出介入這段感情的是倪雅倫，不過蔣友柏和倪雅倫都否認。然而關穎後來嫁給香港企業家朱志威，蔣友柏則和倪雅倫交往，後來娶回醫界千金林姮怡，並稱此生只有一個女朋友，就是林姮怡，之前的全都是大便，然而這段婚姻在2018年劃下句點，兩人甚至為了子女費用鬧上法院。近來蔣友柏向助理莊涵雲求婚，讓他過去的感情再度受到討論，有人替林姮怡抱不平，直呼她嫁錯人誤了一生，也有人說婚姻的結束是兩人共同的決定，只要好好過日子，這些都是當事人的選擇，外人無法評論什麼。