日本25歲知名AV女優倉木華驚傳輕生，疑似在牛郎公關男友平良翔太的租屋處結束生命，死訊最初由X帳號「折原」曝光，隨後AV達人一劍浣春秋也發出訃聞。如今倉木華的好友日向真凜出面發聲，還原她生前遭受家暴的處境，不只曾多次在AV拍攝前遭毆打，嚴重到臨時延期，就連週年活動前一天也被打，先前傳出的「遭男友開車拖行」事件，日向真凜也表示早已知情，只是拜託對方不要說出去。更令人難受的是，日向真凜透露倉木華近期曾反覆輕生未遂，甚至親口交代：「如果我死了，希望妳幫我寫出來。」
日向真凜還原倉木華生前遭遇 「拍攝前被打」不只一次
倉木華輕生消息曝光後，外界陸續翻出她過去的照片、訪問討論外貌，甚至有人說她曾做過「輪廓3項」等整形手術，讓日向真凜忍不住親自反駁：「明明什麼都不知道，請不要靠自己的臆測亂講，她是我非常重要的朋友。」她強調倉木華從以前就長得很可愛，並未整形；比起死後外界拿她的長相做文章，日向真凜更希望大家知道，倉木華這段時間究竟是怎麼撐過來的。
日向真凜透露，倉木華曾多次在AV拍攝前遭到毆打，導致工作不得不延期，就連重要的週年活動，也曾因為前一天挨打而被迫延後。至於先前「折原」曝光的車子拖行事件，日向真凜也表示對這些早已知情，只是當時倉木華特別交代「不要告訴任何人」，因此她一直替好友保守祕密，如今人已不在，她才選擇把這些事情說出來。
根據先前曝光的疑似倉木華生前聲明，她在去年12月曾控訴遭平良翔太家暴、恐嚇，原本已經提告，但因對方知道她老家地址，她擔心家人遭到威脅，也顧慮自己的演藝工作，最後選擇庭外和解。然而雙方關係並未因此改善，今年5月她提出分手後再度爆發激烈爭吵，平良翔太疑似拿走她的2支iPhone，她追出去時又遭對方駕駛的邁巴赫拖行，造成臉部、下巴嚴重受傷。倉木華當時甚至坦承自己依舊喜歡對方，所以難以徹底離開這段關係。
好友曝倉木華反覆輕生未遂 生前交代「如果我死了幫我寫出來」
日向真凜此次更揭露，倉木華最近已經反覆出現輕生未遂的情況，甚至曾對她留下近似交代後事的一句話：「如果我死了，希望妳可以幫我寫出來。」她也指控，男方疑似曾拿「父親是沖繩黑道」一事恐嚇倉木華，甚至限制她接客工作，再把她當天辛苦賺來的錢全部拿走，讓她氣得反問：「這到底哪裡叫做賣漂亮？你們知道賺錢有多辛苦嗎？」日向真凜認為，倉木華之所以一次次忍耐，很可能就是因為太喜歡對方，最後更憤怒寫下：「希望你下地獄，我這輩子都不會原諒你。」
倉木華死訊目前仍未見家屬或所屬公司正式對外發布聲明，不過AV達人一劍浣春秋13日已以「【訃聞】倉木華身亡」為題發文、整理相關消息，目前在社群仍掀起廣大討論。
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根據先前曝光的疑似倉木華生前聲明，她在去年12月曾控訴遭平良翔太家暴、恐嚇，原本已經提告，但因對方知道她老家地址，她擔心家人遭到威脅，也顧慮自己的演藝工作，最後選擇庭外和解。然而雙方關係並未因此改善，今年5月她提出分手後再度爆發激烈爭吵，平良翔太疑似拿走她的2支iPhone，她追出去時又遭對方駕駛的邁巴赫拖行，造成臉部、下巴嚴重受傷。倉木華當時甚至坦承自己依舊喜歡對方，所以難以徹底離開這段關係。
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