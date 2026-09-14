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▲潔晞外型甜美、身材火辣，是JKF女郎。（圖／翻攝自潔晞IG@jessie__0122）

▲潔晞親友難過發文，證實噩耗。（圖／翻攝自楊梅楨FB）

擁有亮眼外型與火辣身材的32歲小模特兒、JKF女郎潔晞（本名楊梅楨），驚傳已於9月7日離世，家屬與摯友於11日正式發布訃聞證實這項噩耗，摯友悲痛表示：「姐姐已經離開我們，這輩子的任務已經完成了」，突如其來的消息震撼模特兒界與粉絲，大家紛紛湧入社群平台留言悼念，據了解，潔晞離世的消息傳出後，有友人受家屬委託在社團發文告知外界，隨後親友也在潔晞的個人臉書塗鴉牆上正式發布訃聞。親友在文中感性寫道：「姐姐已經離開我們，這輩子的任務已經完成了，下輩子一定要找到我，我依舊會為妳應援，依舊會看著妳在舞台上閃閃發光，等我忙完這一生，我就去找妳。」雖然訃聞與貼文中並未對外透露潔晞離世的具體原因，但字裡行間流露出對她無盡的思念與不捨，令人鼻酸，圈內好友與粉絲也相當震驚、錯愕，紛紛前往她的IG、FB留言表達哀悼：「我真的希望這不是真的」、「最美的天使 ，別跟我們開玩笑了」、「給我醒來！不准睡覺 真的我不接受」、「阿晞說好要一起拍到老的」、「想你了，很後悔上個月沒見到你」。更有閨蜜悲痛透露，原本兩人預計9日要一起幫朋友慶生，沒想到卻再也等不到她的到來，痛心喊話：「妳不在，但位置永遠都有妳一人」，字字句句充滿不捨。至於潔晞告別式日期則訂在9月23日，將於台中市立殯儀館舉行。在模特兒圈活躍的潔晞（楊梅楨），IG擁有約2.5萬名粉絲追蹤。她生前經常分享性感棚拍作品與生活點滴，亮眼的外型為她帶來不少平面拍攝與商業合作業配。今年7月在台北南港展覽館舉辦的年度盛事成人展中，她也以JKF女郎的身份出席活動，在舞台上展現自信與魅力。翻閱潔晞的IG帳號，她最後一篇公開貼文停留在8月25日，當時她分享了與好友前往韓國釜山旅遊的生活點滴與美照，畫面中的她笑得燦爛。沒想到貼文發布不到兩個星期，竟於9月7日傳出噩耗，生命永遠停留在32歲。針對潔晞的死訊，JKF今日中午也發布聲明回應：「小天使潔晞（楊梅楨）離開的消息，團隊深感不捨。過去每次合作，潔晞始終展現高度的專業與熱情，對工作認真投入、盡心盡力，她美好的身影將永遠留在大家心中。請社會大眾與網友們秉持同理與尊重，給予小天使與家屬充分的空間與平靜。」JKF也表示，如有對潔晞的不實言論、惡意攻擊出現，他們將依法蒐證、立即採取法律行動，絕不寬貸，「感謝大家的關心，願潔晞在另一個世界依然美麗快樂。」