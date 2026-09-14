開工咖啡優惠喝起來！根據星巴克官網，今9月14日周一使用uniopen聯名卡享「星巴克買一送一有星冰樂」飲料好友分享，大杯55元起推薦優惠菜單一次看。印尼凱娜克咖啡Kenangan Coffee進駐「新竹巨城時光店」，買一
送一、全品項「 免費升級特大杯」開幕優惠一覽。
星巴克：買一送一有星冰樂！大杯55元起 優惠菜單推薦
今9月14日周一開工不憂鬱，「星巴克買一送一」有星冰樂！大杯55元起咖啡優惠連續9小時好友分享。
活動期間即日起至12月31日，每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
推薦優惠星巴克菜單：
◾️大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
◾️大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️大杯「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
◾️新品！大杯「紅心芭樂冷萃咖啡」80元（兩杯優惠價160元）
提醒大家，限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）；交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，並依各門市現貨為準；優惠不併用。
凱娜克咖啡：買一送一！免費升級特大杯 新竹巨城開幕優惠
印尼最大連鎖凱娜克咖啡Kenangan Coffee登台後，繼台北新光三越 A11、中壢火車站前、新光三越桃園站前店，全台第四家分店進駐風城，「新竹巨城時光店」9月14日起試營運，將在9月16日盛大開幕！
9月16日全台分店同時開賣3款話題新品！以台味十足的綠豆沙打造季節限定新喝法，「
綠莎莎拿鐵」大杯119元、特大杯139元；海外爆紅「生椰抹茶綠莎莎」大杯119元、特大杯 139元；跟上全新咖啡潮流的「西班牙拿鐵」大杯119 元、特大杯139元。
凱娜克咖啡「新竹巨城時光店」開幕優惠
9月16日至9月18日，全品項買大杯「
免費升級特大杯」優惠。
9月19日至9月20日，指定同品項XL尺寸「買一
送一」。
凱娜克咖啡 新竹巨城時光 店鋪資訊
地址：新竹市東區中央路229號4樓（Big City遠東巨城購物中心）
全台凱娜克咖啡優惠
9月16日至9月20日，
全品項買大杯「免費升級」特大杯（不限會員）。
9月16日綠莎莎系列新上市，會員享新品折價券29元 x 兩張（使用期限即日起至10月18日止）。
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今9月14日周一開工不憂鬱，「星巴克買一送一」有星冰樂！大杯55元起咖啡優惠連續9小時好友分享。
活動期間即日起至12月31日，每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
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◾️大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️大杯「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
◾️新品！大杯「紅心芭樂冷萃咖啡」80元（兩杯優惠價160元）
提醒大家，限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）；交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，並依各門市現貨為準；優惠不併用。
凱娜克咖啡：買一送一！免費升級特大杯 新竹巨城開幕優惠
印尼最大連鎖凱娜克咖啡Kenangan Coffee登台後，繼台北新光三越 A11、中壢火車站前、新光三越桃園站前店，全台第四家分店進駐風城，「新竹巨城時光店」9月14日起試營運，將在9月16日盛大開幕！
9月16日至9月18日，全品項買大杯「
9月19日至9月20日，指定同品項XL尺寸「買一
凱娜克咖啡 新竹巨城時光 店鋪資訊
地址：新竹市東區中央路229號4樓（Big City遠東巨城購物中心）
9月16日至9月20日，
9月16日綠莎莎系列新上市，會員享新品折價券29元 x 兩張（使用期限即日起至10月18日止）。