運動部「揮汗有禮」活動第三週不會上路！過去兩週不少人都持續上傳運動紀錄，兌換50元抵用券，由於活動響應非常熱烈，運動部上週還宣布再加碼1億元，多發100萬份，沒想到稍早揮汗有禮的官網內容已經更新，官方表示：「上傳截圖已經達300萬份」，意即活動已經提前就結束，原本還預估可能還會有第三週，沒想到第二週就把總預算1.5億元、300萬份抵用券全部發完。
運動部50元第三週還有嗎？官網更新：活動額滿關閉上傳功能
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「天啊過12點想說要來看一下第三週揮汗有禮的活動，沒想到官網已經公告提前結束活動了啦！」只見揮汗有禮的官網上寫著：「運動紀錄筆數已達300萬筆，關閉註冊帳號及上傳運動紀錄功能，審查通過者仍可兌換加碼券。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哭哭只領到一次50元就額滿了」、「我覺得是任務太簡單了，應該要一週上傳3次運動截圖才對」、「任務真的太簡單了，不然按照原本14週的活動安排，根本不會在2週就發完」、「兩週就發完，當初就說不要小看台灣人了」、「完全在預料之內，就說不可能可以領到700元吧！」
300萬份50元抵用券只花2週發完！使用期限到年底要注意
由於當初運動部規劃200萬份50元抵用券要發放時，就已經有不少人討論「200萬份要發14週根本不可能」，結果在第一週結束之後，第二週一開始統計就已經有146萬人上傳截圖、91萬人審核通過，運動部便宣布再加碼100萬份，結果活動第二週更廣為人知，上傳人數也跟著激增，第二週活動尾聲就已經額滿，1.5億元的預算原本要拉到14週，變成2週就發完。
值得注意的是，如果你是在系統還沒有關閉以前上傳成功的話，只要符合資格就還是可以領到50元抵用券，等於是「搭到末班車成功」！而如果手上還有50元抵用券的民眾，使用期限只到年底，記得要去通路兌換商品，千萬不要放到過期囉！
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有網友在社群平台「Threads」貼文指出「天啊過12點想說要來看一下第三週揮汗有禮的活動，沒想到官網已經公告提前結束活動了啦！」只見揮汗有禮的官網上寫著：「運動紀錄筆數已達300萬筆，關閉註冊帳號及上傳運動紀錄功能，審查通過者仍可兌換加碼券。」
300萬份50元抵用券只花2週發完！使用期限到年底要注意
由於當初運動部規劃200萬份50元抵用券要發放時，就已經有不少人討論「200萬份要發14週根本不可能」，結果在第一週結束之後，第二週一開始統計就已經有146萬人上傳截圖、91萬人審核通過，運動部便宣布再加碼100萬份，結果活動第二週更廣為人知，上傳人數也跟著激增，第二週活動尾聲就已經額滿，1.5億元的預算原本要拉到14週，變成2週就發完。
值得注意的是，如果你是在系統還沒有關閉以前上傳成功的話，只要符合資格就還是可以領到50元抵用券，等於是「搭到末班車成功」！而如果手上還有50元抵用券的民眾，使用期限只到年底，記得要去通路兌換商品，千萬不要放到過期囉！