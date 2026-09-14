我是廣告 請繼續往下閱讀

運動部50元第三週還有嗎？官網更新：活動額滿關閉上傳功能

「運動紀錄筆數已達300萬筆，關閉註冊帳號及上傳運動紀錄功能，審查通過者仍可兌換加碼券。」

▲揮汗有禮官網已經默默更新，宣布300萬份截圖已經達標，活動提前結束。（圖/揮汗有禮官網）

300萬份50元抵用券只花2週發完！使用期限到年底要注意

.5億元的預算原本要拉到14週，變成2週就發完。

而如果手上還有50元抵用券的民眾，使用期限只到年底