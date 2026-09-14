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今天天氣：東北季風增強 越晚雨越大

▲周一開始東北季風再次襲台，北北基、宜蘭要慎防局部較大雨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質

▲未來幾天台灣天氣將以東北風吹拂的環境為主，周一晚間起，北部與東半部降雨變明顯（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

明天天氣：北台灣防大雨 午後南部短暫雨

一周天氣：周三雨勢趨緩 周四東北季風減弱

▲東北季風接力影響，但目前冷空氣還不明顯，未來一周日夜溫差較大，白天仍有30度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署表示，今（14）日新一波東北季風南下，桃園以北、東半部降雨增多，今晚至周二（9月15日）大台北、基隆北海岸、宜蘭有局部大雨，另一方面，關島附近熱帶擾動持續發展，未來一周有機會增強為熱帶性低氣壓，不排除成為「杜鵑」颱風，強度與後續路徑仍待觀察。9月14日今天的天氣，東北季風增強，迎風面桃園以北、宜蘭、恆春半島有局部短暫陣雨，花東也有零星短暫陣雨，越晚降雨機率越高，尤其晚上基隆北海岸、宜蘭、大臺北山區有局部大雨發生的機率，花東降雨範圍也會稍微增大，其他地區則為多雲到晴，午後嘉義以南地區及竹苗、中部山區有零星短暫陣雨。氣溫方面，北部白天高溫略降，北部及東半部約30、31度，中南部仍可來到32至34度，感受偏熱，中午前後紫外線較強，請留意防曬並多補充水份，至於各地夜間清晨低溫約24至26度。竹苗、宜蘭、花東、澎湖北部、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門環境部提及，東北季風增強，環境風場為東北風，中南部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。9月15日明天的天氣，氣象署說明，東北季風影響，桃園以北、宜蘭、恆春半島有局部短暫陣雨，花東地區有零星短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭、大臺北山區有局部大雨，花東降雨範圍增加，有局部短暫陣雨；其他地區為多雲，午後嘉義以南、竹苗、中部山區有零星短暫陣雨。氣象署提及，周三東北季風還在，不過水氣減少，因此北台灣、東半部雨勢趨緩，只剩局部短暫雨勢，南台灣、中部以北山區午後同樣有局部陣雨。周四至周六東北季風減弱，但雙北、東半部、恆春半島仍有局部降雨機率，其他地區多雲到晴，午後南部地區、中部以北山區有局部短暫陣雨。