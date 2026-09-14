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2026年美國網球公開賽男單決賽落幕，德國名將茲維列夫（Alexander Zverev）擊敗美國地主好手謝爾頓（Ben Shelton）奪下金盃。然而，這場比賽的過程和內容，卻有一些人不買帳，尤其是網壇名宿、知名球評馬克安諾（John McEnroe）。他在頒獎典禮的轉播結語中，直言希望能看到辛納（Jannik Sinner）和艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）早日回歸，疑似是在暗諷這場比賽不夠精彩。在本屆美網男單茲維列夫與謝爾頓的美網頒獎典禮結束後，轉播畫面的最後，馬克安諾兄弟在旁白中說道：「祝卡洛斯（艾卡拉茲）和楊尼克（辛納）早日康復。（Get healthy Carlos and Jannik.）」接著又補了一句：「拜託了！」。這番言論立刻在網路上引發熱議。有球迷對馬克安諾的直言不諱表示贊同，認為兩位頂尖新星因傷缺陣，確實讓這場決賽失色不少；也有球迷對茲維列夫過去的家暴指控感到反感，支持馬克安諾的酸言酸語。不過，更多球迷批評馬克安諾的發言極度不專業且充滿偏見。有網友在推特上發文抨擊：「約翰和派翠克必須走人。ESPN急需擺脫這兩個人，他們真的是糟透了且超級偏頗的播報員。」也有西語圈球迷表示：「你大可喜歡或討厭茲維列夫，但在那個當下說這種話，實在不是最合適的時機。」更有人諷刺馬克安諾的年紀：「愚蠢的馬克安諾是不是老糊塗了？」隨著美網落幕，這場關於轉播專業度與球員爭議的場外風波，似乎還會持續延燒一陣子。在決賽轉播過程中，茲維列夫發球前冗長的準備動作成為焦點。身為頭號種子，茲維列夫在發球前經常會拍球15次甚至更多次。雖然這並未違規，但這項策略不僅讓轉播看起來相當惱人，也讓對手難以預判發球時機。在四強賽敗給茲維列夫的俄羅斯好手卡查諾夫（Karen Khachanov）就曾抱怨：「他拍球的方式不僅惹惱我，也惹惱了很多球員。因為這真的花太多時間了，你根本不知道該怎麼準備接發球。」對於外界的批評，茲維列夫賽後受訪時喊冤，聲稱自己「完全不知道」為什麼會拍這麼多次，並強調絕對不是故意的，自己也沒有在心裡默數次數。然而，在決賽轉播中，當ESPN主播弗勒（Chris Fowler）提及茲維列夫的澄清時，約翰·馬克安諾與他的弟弟派翠克（Patrick McEnroe）完全不買帳。兩人直接吐槽：「你相信他說的話嗎？」馬克安諾兄弟認為，茲維列夫或許沒有默數特定的次數，但他的意圖非常明顯，就是想藉此打亂對手的節奏。