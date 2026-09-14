蘋果最新作業系統iOS 27將於台灣時間9月15日推出，預計最快凌晨開放下載，iPhone若已開啟「自動更新」，可能在連接Wi-Fi及充電時會在夜間自動安裝，安裝過程中手機會重新啟動，若擔心隔天鬧鐘沒響，可先關閉「自動安裝」功能，等確認系統穩定度及常用App相容性後，再自行決定升級時間。iOS 27此次加入全新Siri AI、AI照片編輯及Safari網頁監控等功能，不過，iPhone XS、iPhone XR及更舊機型均無法升級。
不想iPhone半夜自動更新，關閉路徑一次看
根據Apple官方說明，開啟自動更新後，iPhone可在連接Wi-Fi及電源時於夜間下載並安裝iOS更新，安裝前系統會發出通知。由於更新期間iPhone必須重新啟動，若隔天有重要行程，或習慣使用手機鬧鐘起床，可先暫停自動安裝，避免一覺醒來才發現手機已換上新系統。
關閉路徑如下：「設定」→「一般」→「軟體更新」→「自動更新」→關閉「自動安裝」
如果連iOS 27更新檔都不希望提前下載，可將「自動下載」一併關閉。之後想升級時，只要重新進入「設定」→「一般」→「軟體更新」，再選擇下載並安裝即可。
哪些iPhone無法升級iOS 27？
iOS 27支援機型與iOS 26相同，最低門檻為iPhone 11系列及iPhone SE第2代。因此，下列機型無法升級：
◼︎iPhone XS
◼︎iPhone XS Max
◼︎iPhone XR
◼︎iPhone X
◼︎iPhone 8、iPhone 8 Plus
◼︎iPhone 7系列及更舊機型
iPhone SE第1代
iOS 27亮點功能
根據Apple iOS 27官方介紹，此次更新重點集中在Siri AI、照片編輯、Safari、兒童安全及系統效能等。
◼︎全新Siri AI登場：由Apple Intelligence驅動，可理解自然語言、回答開放式問題，並進行連續對話，首波僅支援英文，部分功能可能設有使用次數限制。
◼︎理解使用者個人情境：Siri AI能搜尋裝置內的照片、郵件及備忘錄，例如找出多年前拍攝的照片，或翻出埋在信箱深處的重要郵件。
◼︎跨App執行任務：可操作訊息、音樂、提醒事項及郵件等App，包括修改訊息、建立活動、撰寫郵件、建立備忘錄或把歌曲加入播放清單。
◼︎獨立Siri App、相機新增Siri模式：全新Siri App可集中保存及釘選對話，並在iPhone、iPad間接續使用；相機的Siri模式則能辨識鏡頭前的物品，直接搜尋或詢問相關資訊。
◼︎照片AI編輯全面升級：加入智慧重新構圖、延伸畫面，以及升級版清除工具，可移除照片中面積更大的路人或雜物。
◼︎兒童安全及家長監護強化：孩子瀏覽新網站前可透過Ask to Browse向家長申請，家長也能依照遊戲、社群及娛樂等類別設定使用時間與開放時段。
◼︎Liquid Glass介面改善：提升文字對比、折射一致性及閱讀效果，App圖示也更清晰；新增外觀調整滑桿，可在通透與著色效果之間自由設定。
◼︎系統速度、AirDrop明顯提升：蘋果表示，App啟動速度最高提升30%、照片App載入新照片最高提升70%，AirDrop傳輸速度最高提升80%；實際效果依機型及使用狀況而異。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據Apple官方說明，開啟自動更新後，iPhone可在連接Wi-Fi及電源時於夜間下載並安裝iOS更新，安裝前系統會發出通知。由於更新期間iPhone必須重新啟動，若隔天有重要行程，或習慣使用手機鬧鐘起床，可先暫停自動安裝，避免一覺醒來才發現手機已換上新系統。
關閉路徑如下：「設定」→「一般」→「軟體更新」→「自動更新」→關閉「自動安裝」
如果連iOS 27更新檔都不希望提前下載，可將「自動下載」一併關閉。之後想升級時，只要重新進入「設定」→「一般」→「軟體更新」，再選擇下載並安裝即可。
iOS 27支援機型與iOS 26相同，最低門檻為iPhone 11系列及iPhone SE第2代。因此，下列機型無法升級：
◼︎iPhone XS
◼︎iPhone XS Max
◼︎iPhone XR
◼︎iPhone X
◼︎iPhone 8、iPhone 8 Plus
◼︎iPhone 7系列及更舊機型
iPhone SE第1代
根據Apple iOS 27官方介紹，此次更新重點集中在Siri AI、照片編輯、Safari、兒童安全及系統效能等。
◼︎全新Siri AI登場：由Apple Intelligence驅動，可理解自然語言、回答開放式問題，並進行連續對話，首波僅支援英文，部分功能可能設有使用次數限制。
◼︎理解使用者個人情境：Siri AI能搜尋裝置內的照片、郵件及備忘錄，例如找出多年前拍攝的照片，或翻出埋在信箱深處的重要郵件。
◼︎跨App執行任務：可操作訊息、音樂、提醒事項及郵件等App，包括修改訊息、建立活動、撰寫郵件、建立備忘錄或把歌曲加入播放清單。
◼︎獨立Siri App、相機新增Siri模式：全新Siri App可集中保存及釘選對話，並在iPhone、iPad間接續使用；相機的Siri模式則能辨識鏡頭前的物品，直接搜尋或詢問相關資訊。
◼︎照片AI編輯全面升級：加入智慧重新構圖、延伸畫面，以及升級版清除工具，可移除照片中面積更大的路人或雜物。
◼︎兒童安全及家長監護強化：孩子瀏覽新網站前可透過Ask to Browse向家長申請，家長也能依照遊戲、社群及娛樂等類別設定使用時間與開放時段。
◼︎Liquid Glass介面改善：提升文字對比、折射一致性及閱讀效果，App圖示也更清晰；新增外觀調整滑桿，可在通透與著色效果之間自由設定。
◼︎系統速度、AirDrop明顯提升：蘋果表示，App啟動速度最高提升30%、照片App載入新照片最高提升70%，AirDrop傳輸速度最高提升80%；實際效果依機型及使用狀況而異。