25歲日本AV女優倉木華近日傳出在牛郎公關男友平良翔太的租屋處輕生，據悉，消息來源是一份名為「折原」的X帳號，發出疑似是倉木華生前寫下的心碎聲明，內容控訴長期遭到男友家暴、恐嚇等，就連收入都會被男友拿走，甚至還被他用車拖行，導致倉木華臉部跟下巴受傷毀容。雖然家屬跟相關單位尚未證實她的死訊，但AV達人一劍浣春秋已在今（13）日於《playno1》專欄發布倉木華訃聞，疑似證實噩耗。
一名名為「折原」的X帳號，近日發文爆料倉木華在男友平良翔太租屋處輕生的消息，還曬出疑似倉木華生前的心碎聲明，內容控訴在去年12月被平良翔太家暴、恐嚇，雖然倉木華提告，但因為對方知道她老家地址，倉木華因擔心家人被威脅，以及自己的演藝生涯，因此選擇庭外和解。
遭男友車子拖行至毀容 倉木華生前認了還喜歡對方
不過倉木華也在聲明指出，平良翔太並沒有遵守和解協議，而今年5月倉木華提出分手，雙方爆發激烈爭吵，平良翔太不僅偷走她的兩台iPhone手機，還在倉木華跑出去追時，被對方駕駛的邁巴赫拖行，導致她的臉部跟下巴嚴重受傷。倉木華坦承自己還喜歡平良翔太，但不管自己賺多少錢都會被對方未經允許拿走，並透露長期遭到男友家暴和恐嚇，對方甚至會透過LINE跟她施壓，讓她的精神狀況逐漸崩潰。而倉木華最後感謝粉絲在這3年的支持，表示粉絲給了她歸屬感。
雖然目前公司與家屬都尚未證實死訊，但AV達人一劍浣春秋在今日以「【訃聞】倉木華身亡」為題，發表了一篇文章，整理出「折原」的發文內容，除了倉木華被家暴的事件外，還透露第一發現人是男公關咲人，但他否認自己是第一個發現，表示是接到倉木華友人通知後才趕到現場，聯絡屋主平良翔太後，對方卻已正在開會推託，所以最後才由他來協助警方調查，間接證實死訊。
資料來源：翻攝自X
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自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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【訃報】
倉木華@hana_kuraki87 からファンの皆様に対しての遺言です。
平良翔太、エルコレに対しての言及も頼まれましたので、こちらで引き受けました。 https://t.co/D6PNBBIFLV pic.twitter.com/JRzCjBAKZf
— エンターテイナー折原 (@ori_newsroom2) September 12, 2026
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