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劍湖山世界假日空蕩畫面曝光！遊客憂：以後會不會沒了

劍湖山世界「G5、衝瘋飛車、擎天飛梭」人氣必玩！飯店推《名偵探柯南》主題房

▲劍湖山世界有G5、衝瘋飛車、擎天飛梭等招牌設施，夏季可玩水，另設親子樂園；今年主題樂園網路口碑排行也拿下第4名。（圖／翻攝自劍湖山世界臉書）

▲劍湖山世界渡假大飯店近期攜手《名偵探柯南》推出海外獨家主題房。（圖／曼迪提供）

「劍湖山是我的超級童年！」一名網友睽違15年重返劍湖山世界，卻發現假日園區異常空曠，遊客稀少、商店街部分鐵門深鎖，引發大批網友懷念過去排隊遊玩的熱鬧景象，也擔憂這座雲林代表性樂園的未來，不禁湧入留言喊：「劍湖山拜託要再戰20年！」一名網友表示，睽違15年去劍湖山樂園，發現人潮明顯冷清，從原PO發的照片可見，不只遊樂設施、大街上都沒有遊客，就連商店街都緊閉鐵門，設施「叢林溜滑梯」還暫停服務，讓他感嘆：「喜歡這種沒有人、詭異風格的同時，也在思考以後會不會沒有劍湖山可以去了。」照片曝光後，許多網友也湧入留言區感嘆，「好空啊」、「劍湖山拜託要再戰20年」、「平日輕易就能包場，假日也沒什麼人潮，雖然遊玩不用排隊體驗很好，但確實有點冷清」、「真的好懷念小時候去都好多人，排隊要排很久，現在可能就是活動特價或是跨年的時候才會比較多人」、「劍湖山是我的超級童年」。根據《網路溫度計DailyView》運用《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體統計，今年「主題樂園」網路口碑排行中，第一名為九族文化村，第二名是遠雄海洋公園，第三名為六福村主題遊樂園，劍湖山世界則位居第四名。不過，其實劍湖山世界至今仍有不少受到遊客喜愛的招牌設施，對於喜歡挑戰速度與高度的人來說，90度垂直俯衝的「飛天潛艇G5」、無底盤並能360度翻轉的「衝瘋飛車」，以及自高空快速墜落的「擎天飛梭」，都是園區相當具代表性的遊樂項目，每項設施都帶來強烈的速度感與刺激體驗，也是許多遊客專程前往挑戰的熱門設施。進入夏季後，園區還會開放水樂園相關設施，讓遊客在體驗各種刺激遊具後，也能下水消暑，增加夏日遊玩的不同選擇。另一方面，劍湖山世界也持續經營親子客群，打造大型室內親子樂園「兒童玩國」，園內設有挑高三層樓的豪華旋轉木馬、兒童版迷你雲霄飛車，以及結合大型球池的百戰嚕啦啦等設施，兼顧趣味與安全，讓年紀較小的孩子也能享受遊園樂趣。除了主題樂園本身，近期劍湖山渡假大飯店也宣布與日本經典動漫《名偵探柯南》合作，推出日本海外獨家授權的「名偵探柯南主題房」。五款不同房型皆結合角色特色與專屬故事場景，讓旅客入住時能感受動漫世界的氛圍。此外，飯店一樓中庭酒吧也同步推出限定角色下午茶，另規畫角色見面會與周邊商品專區，並搭配館內多項期間限定活動，希望透過不同主題內容吸引動漫迷與旅客前往。