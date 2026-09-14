周一開工咖啡優惠喝起來！7-11今（14）日推出「快樂咖啡日」，香草焦糖風味瑪奇朵、黃金榛果太妃風味拿鐵都是兩杯99元，「LINE禮物」也有周一打氣日活動，多種7-11咖啡都是買1送1，另類線上寄杯限今天；全家APP開搶美式、拿鐵、霜淇淋買1送1優惠券，省錢咖啡優惠一次看。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜限9月14日
◾香草焦糖風味瑪奇朵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾黃金榛果太妃風味拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
📍APP｜9月12日至9月20日
◾大杯濃萃美式10杯330元，6.6折（原價50元、特價33元）
◾大杯濃萃拿鐵10杯400元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾10杯380元，7.6折（原價50元、特價38元）
◾中杯精品香椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵5杯670元，6.1折（原價220元、特價134元）
◾青梅冰茶10杯400元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾咖啡珍珠歐蕾10杯480元，6.4折（原價75元、特價48元）
📍門市｜9月2日至9月15日
◾真果芭樂氣泡咖啡／西西里風檸檬氣泡咖啡第2杯半價，7.5折（原價85元／80元、特價64元／60元）
◾大杯關西嫩仙草冰／特大杯關西嫩仙草牛奶冰第2杯半價，7.5折（原價65元／80元、特價49元／60元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾特大杯厚乳冰咖啡買1送1，5折（原價85元、特價42元）➡️點此購買
◾大杯冰咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價37元）➡️點此購買
◾冰黃金蕎麥奶茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯特選美式買1送1，5折（原價65元、特價32元）➡️點此購買
◾特大杯冰濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾冰黑糖粉粿蕎麥茶買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
◾大杯冰精品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
◾冰黃金蕎麥奶茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯冰特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜9月14日至9月16日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾甘蔗青茶／杏仁凍青茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾梅子芒果酷繽沙39元，6折（原價65元）
◾經典冰磚拿鐵49元，6.1折（原價80元）
📍APP優惠趣｜9月14日至9月18日
◾原萃鍋煮風味麥茶買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾泰國Tasto冬蔭功厚切薯片買1送1，5折（原價99元、特價50元）
◾達摩本草蔓越莓益生菌植物膠囊買1送1，5折（原價149元、特價75元）
📍APP｜9月11日至9月14日
◾大杯美式8杯238元，6.6折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵8杯298元，6.8折（原價55元、特價37元）
◾大杯冰磚拿鐵8杯428元，6.7折（原價80元、特價54元）
◾特大杯高蛋白摩卡咖啡8杯458元，6.7折（原價85元、特價57元）
◾大杯燕麥奶拿鐵8杯398元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾酷繽果65元8杯338元，6.5折（原價65元、特價42元）
◾特大杯65元果茶系列8杯338元，6.5折（原價65元、特價42元）
📍門市｜9月2日至9月29日
◾厚濃抹茶拿鐵／焙茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜9月11日至9月15日
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價47元）
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價47元）
◾中杯單品美式2杯95元，5.9折（原價80元、特價47元）
◾中杯單品拿鐵2杯95元，5.3折（原價90元、特價47元）
◾特大杯柳丁橙柚綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾黑糖粉粿牛奶／咖啡酷繽沙2杯75元，7.7折（原價49元、特價38元）
🟡萊爾富
📍門市｜8月19日至9月15日
◾大杯美式2杯66元，7.3折（原價45元、特價33元）
◾大杯拿鐵2杯88元，8折（原價55元、特價44元）
◾台茶18紅玉茶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾新減糖抹茶歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯漂浮巧克力奶茶39元，4.9折（原價80元）
◾大杯恐龍巧克力歐蕾39元，6折（原價65元）
◾大杯新摩卡咖啡39元，5.2折（原價75元）
◾芋頭戀乳買1送1，5折（原價99元、特價50元）
◾芋仔憨古買1送1，5折（原價89元、特價45元）
📍APP｜即日起至9月29日
◾大杯美式買49送50，4.9折（原價55元、特價27元）
◾大杯拿鐵買49送42，5.4折（原價55元、特價30元）
◾燕麥拿鐵6杯270元，6折（原價75元、特價45元）
◾特大杯特濃拿鐵6杯240元，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯重乳拿鐵6杯255元，5折（原價85元、特價43元）
🟡OKmart
📍門市｜8月20日至9月16日
◾指定麵包＋大杯美式49元，6.5折（原價75元）
◾指定麵包＋大杯拿鐵59元，6.9折（原價85元）
🟡星巴克
9月14日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡美廉社
📍APP｜8月19日至9月15日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
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📍APP｜限9月14日
◾香草焦糖風味瑪奇朵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾黃金榛果太妃風味拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
📍APP｜9月12日至9月20日
◾大杯濃萃美式10杯330元，6.6折（原價50元、特價33元）
◾大杯濃萃拿鐵10杯400元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾10杯380元，7.6折（原價50元、特價38元）
◾中杯精品香椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵5杯670元，6.1折（原價220元、特價134元）
◾青梅冰茶10杯400元，6.7折（原價60元、特價40元）
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📍門市｜9月2日至9月15日
◾真果芭樂氣泡咖啡／西西里風檸檬氣泡咖啡第2杯半價，7.5折（原價85元／80元、特價64元／60元）
◾大杯關西嫩仙草冰／特大杯關西嫩仙草牛奶冰第2杯半價，7.5折（原價65元／80元、特價49元／60元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾特大杯厚乳冰咖啡買1送1，5折（原價85元、特價42元）➡️點此購買
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◾特大杯65元果茶系列8杯338元，6.5折（原價65元、特價42元）
📍門市｜9月2日至9月29日
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📍門市｜9月11日至9月15日
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🟡萊爾富
📍門市｜8月19日至9月15日
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◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
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◾指定麵包＋大杯美式49元，6.5折（原價75元）
◾指定麵包＋大杯拿鐵59元，6.9折（原價85元）
🟡星巴克
9月14日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡美廉社
📍APP｜8月19日至9月15日
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◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
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◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）