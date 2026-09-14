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iPhone 18 Pro冰川藍預購超熱烈！一堆人搶到又立刻原價讓機？

「iPhone 18 Pro 256冰川藍有1支，9月18當天可以面交喔！」、「有需要iPhone 18 Pro、18 Pro Max的冰川藍各一支，開賣當天取貨原價讓」

▲iPhone 18 Pro系列新機「冰川藍」預購狀況非常熱門，目前除了2TB版本已經呈現缺貨狀態，更不要說開賣當天就要拿到。（圖/蘋果官網）

搶到首批iPhone幹嘛立刻原價賣出？真相曝光太聰明

等於「你沒搶到我給你原價手機，我幫你搶到回饋給我賺」。

等於說你如果預購iPhone 18 Pro 512 GB冰川藍的話，最保底就至少有6800元的回饋金，手機原價轉手沒差，回饋金已經撈進口袋。

▲不少人透過預購第一波iPhone來賺取信用卡回饋，再將手機直接原價賣出，各取所需「你沒搶到我給你原價手機，我幫你搶到回饋給我賺」。（圖／Pixabay）

iPhone 18 Pro冰川藍預購到大缺貨！買二手機小心詐騙

全新的冰川藍顏色賣最好

其他都已經是缺貨的狀態

▲iPhone 18 Pro系列新機預購最新狀況，冰川藍除了2TB版本其他全部缺貨；勃根地紅則是還有1TB版本，但也要等到開賣第三週才能入手。（圖/蘋果官網）

購買手機一定要記得選擇品質好的通訊行之外，如果是要網路購機一定要選擇「面交」才能夠當場驗機，千萬不要先給錢使用宅配！

iPhone 18 Pro系列新機已經在週六12日晚間開放預購，不過今年因為顏色、升級功能跟上一代比較幅度不大，並沒有以往熱銷，像是勃根地紅出乎意料的到現在都有部分機型可以當天取貨，而冰川藍則是本次的大熱門。然而在第一波預購結束後，網路上卻出現許多二手社團有不少「原價讓出iPhone 18 Pro」的貼文出現，讓人不懂為何搶了還要「原價賣出」，就有內行人透露，平常刷不到這麼大筆的金額賺回饋，透過搶iPhone新機去刷回饋，厲害的人可以賺進破萬元都不是問題。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「大家預購的狀況還好嗎？沒想到今年冰川藍這麼的夯，現在看最快也要兩個禮拜後才能拿到了，迫不及待想要拿到新手機啊！」不少人也表示：「勃根地紅路過，完全不用搶，輕鬆第一天取機」、「冰川藍搶到第二週的，第一週的真的超難搶」、「真的蠻意外勃根地紅這次不夯，冰川藍根本完勝，已經都缺貨了」。不過貼文曝光後，也有不少人留言要「原價讓機」表示：；另外在蘋果二手社團也有不少原價讓機的貼文表示「iPhone 18 Pro Max 512GB冰川藍當天取貨原價讓！需要的請私訊」。然而這些人到底在幹嘛？都已經辛苦的搶到首批出貨了，為何要「原價讓機」？這其實是台灣每年在預購iPhone時會遇到的特殊情況，由於iPhone 18 Pro系列手機非常夯也很好轉手，有些人透過通路刷卡賺取回饋去搶新機，即便用原價讓出手機也能保底回饋進帳，甚至有通訊行庫存不足還可能加價來收，基本上第一批的iPhone Pro系列手機不會轉手不掉，依照今年蘋果官網、各個通路預購來看，就有許多不同的回饋，以台北富邦來看，就推出momo卡優惠，如果你持有momo卡在momo購物網消費，單筆分期滿25000元就可以獲得1800元刷卡金回饋；活動期間全站累積消費滿6萬元，再享5000元刷卡金回饋；如果以這次iPhone 18 Pro整體預購狀況來看，《NOWNEWS》記者實際查看官網最新情況，，不管是iPhone 18 Pro還是iPhone 18 Pro Max目前官網上除了2TB可以開賣隔天取貨之外，；而勃根地紅則是部分機型都還可以在10月8日那週取貨，少數機型缺貨，預購熱度沒有去年宇宙橘那麼高。隨著換機潮來臨，如果你是想要購買別人淘汰下來的二手機，也要記得張大眼睛，二手機詐騙的一貫手法就是透過低於行情的價格發文騙人，讓不少人自以為撿到便宜，要求先匯款再寄出，接著人就消失蒸發，千萬要注意！