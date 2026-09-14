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2026年9月12日舉辦的HYROX體能耐力賽北京站中，澳洲頂尖選手喬安娜比賽中途失禁，在雙腿沾滿排泄物的狀況下堅持完成比賽，獲得了比賽的冠軍。而這個「HYROX」其實是一個超高強度的體能比賽，內容包含滑雪機、推拉雪橇、波比蛙跳等，因為活動強度太高，甚至有研究報告指出「在這種狀況下確實很容易拉肚子。」HYROX比賽是一個極度需要耐力、肌力的體能賽事，內容包含滑雪機、推拉雪橇、波比蛙跳、划船與藥球深蹲等8大關卡，且每完成一項目就必須接著跑步1公里，是非常需要體力和意志力的比賽。9月12日，HYROX女子世界紀錄保持人喬安娜，參加北京站女子PRO組比賽時，突然間失禁，咖啡色的排泄物流滿雙腿，甚至沾到使用的器材、地面，還有人踩到跌落「屎坑」，不過她並沒有因此終止比賽，而是堅持到底，並且奪冠。過去美國醫學網站《Frontiers in Physiology》研究指出，HYROX賽事在高度時間壓力下進行，選手的生理負荷會長時間超過乳酸閾值，而HYROX的比賽時間近80％處於「極度高心率」區間，這會對心肺與身體耐受度帶來極大負荷。《歐洲應用生理學期刊》過去也曾對HYROX等高強度運動，可能引發選手失禁的原因進行分析，指出劇烈運動期間，大量血液會優先流向骨骼肌，可能導致胃腸道血流減少，加上長時間的身體震動與高腹壓，容易刺激腸胃蠕動，進而產生強烈便意甚至失禁。事實上，馬拉松比賽也曾出現選手腸胃不適在賽道排泄的狀況；但HYROX通常在室內舉辦，大家器材也是共用，若發生失禁，後續的清潔問題將會掀起巨大關注。