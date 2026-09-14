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▲小波特目前效力於布魯克林籃網。（圖／美聯社／達志影像）

NBA布魯克林籃網當家球星小波特（Michael Porter Jr.）2023年訪台期間，曾與變性網紅小A辣（黃唯恩）發生一夜情，小波特近日在podcast中承認此事，卻說是小A辣主動的，讓小A辣超不爽，憤怒公開雙方對話紀錄。小A辣更加碼爆料更多細節，控小波特射後不理，當天在飯店還承諾要帶她去買香奈兒包，隔天卻藉故放鳥，讓小A辣氣憤怒罵小波特：「你這個大騙子！」據《鏡週刊》報導，小A辣公開她與小波特的約砲對話紀錄，強調是對方主動先密她的。小A辣說她本來只是想帶小波特在台北到處走走，想不到小波特直接約她到飯店按摩，按著一半兩人就發生了親密關係。小A辣直言，這是她第一次與外國人上床，但體驗很差，因為她痛到流血，小波特完事後卻自己去泡澡，完全沒關心她，也沒送她離開飯店，自己仿佛只是他的洩慾工具。小A辣也透露，她當時已經恢復單身8個月了，期間雖然很多人追求，但她都提不起勁，直到小波特出現，她才決定打開心門，怎料卻遭此待遇。除了一夜情，小A辣也說小波特當時在房間裡還承諾，隔天要帶小A辣去逛香奈兒（Chanel），買一個包包給她當禮物，結果隔天小波特根本沒有依約赴會，直接放鳥她，這讓小A辣更氣了。她直言包包自己就買得起，本來只是想要看小波特展現心意，或是與對方吃吃飯就好，怎知小波特如此無情：「本來以為美國人會比較gentleman（紳士），現在還說我倒貼！」小A辣今（14）日也在IG上傳一段影片，怒罵小波特：「波特弟弟，你這個大騙子，我都還沒講你，你就先講我，你真的爛透了！」她更要粉絲幫忙標記小波特：「我標記不到他，請幫我留tag他」希望小波特可以看到她的抗議。目前影片已獲得34萬多人觀看，但小波特並未針對此事回應。