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今年中秋節放幾天假？教師節9月28日有放假嗎？

因此兩大節日連貫搭配週末，今年中秋節連假變成4天的假期，記得9月28日不要跑去上班上課了！

▲中秋節月圓團圓烤肉，今年中秋節跟教師節串連一起放假，民眾可以從週五9月25日中秋節烤肉烤到下週一9月28日教師節。（圖／記者賴禹妡攝）

今年還有什麼連假可以放？2026最新連假行事曆

▲2026下半年連假大潮！最新5大連假一圖看，行憲紀念日及2027年元旦從去年單放一天變成都有連假。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

連假特休用起來！上班族聖誕節+元旦一起放CP值超級高

只要請假9月21日至9月24日，一共四天，就可以從9月19日一路休到9月28日，總計十天假期。

只要請假12月28日至12月31日4天的話，同樣可以擁有十天連假

▲2026下半年請假攻略一覽！其中被上班族認為最強的就是年底聖誕節跨2027年元旦，年底休息加上10天連假超香。（圖/NOWNEWS社群中心製）

時序入秋進到9月，終於要迎來下半年的第一個連假，今年2026年的中秋節剛好跟教師節卡在週末連貫，因此總計會放4天連假，由於教師節已經成為國定假日，因此9月28日（一）是有放假的哦！《NOWNEWS》也快速整理2026行事曆最新連假概況、剩餘連假請假攻略，讓讀者一文就能速懂，好安排行程。今天的中秋節為9月25日（五）正好遇到週末假期原本可以放3天連假，不過因為教師節9月28日（一）也已經成為國定假日，然而除了即將迎來的中秋節+教師節連假之外，剩下的月份中還有一共3大連假+2027元旦連假可以放，尤其國慶日只相隔中秋節、教師節兩週就又可以放3天連假；行憲紀念日更因為跟2027年元旦相近，善用特休直接可以有超長假期，以下是2026下半年最新5大連假區間、天數速看：🟡教師節+中秋節連假：9月25日（五）至9月28日（一），共4天。🟡國慶日連假：10月9日（五）至10月11日（日），共3天。🟡光復節連假：10月24日（六）至10月26日（一），共3天。🟡行憲紀念日連假：12月25日（五）至12月27日（日），共3天。🟡2027元旦：1月1日（五）至1月3日（日），共3天。很多人也因為到了年底，特休時數都還有剩要消耗掉，不知道應該放在哪裡好，記者整理後首推兩個時間點，第一個就是即將迎來的中秋節+教師節連假，適合暑假過後給自己犒賞一個長假，第二時間點就是把行憲紀念日連假搭配2027元旦，，尤其又剛好是年底，直接給自己放一個長假到明年，2027年全新開始開工，根本就是超完美安排，如果還不知道自己剩餘特休要放在哪裡的，也都可以參考以下圖表去安排自己的假期哦！