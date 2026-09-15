韓國大型頒獎典禮《Asia Artist Awards（AAA）》將於12月5日、6日重返高雄世運主場館，今（15）日官方正式公佈全場出席藝人名單，值得一提的是，TWICE台灣成員周子瑜擠下過往張員瑛的主持棒，將擔任活動第一天的主持人，並在第二天以個人歌手身分上台演唱。

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AAA 2026舉辦地點
AAA 2026完整票價
AAA 2026售票資訊
AAA 2026兩日主持人
AAA 2026（12月5日）卡司
AAA 2026（12月6日）卡司

AAA 2026舉辦地點

高雄世運主場館（高雄國家體育場）：高雄市左營區世運大道100號

AAA 2026完整票價

6980元、5980元、4980元、3980元、2980元、1980元、身障席3490元

AAA 2026售票資訊

永豐大戶序號優先購：2026年9月17日（四）12：00至17：00

三星優先購：2026年9月18日（五）12：00至17：00

拓元一般售票：2026年9月19日（六）13：00起，購票連結

AAA 2026兩日主持人

12月5日：子瑜（TWICE）、成韓彬（ZEROBASEONE）

12月6日：張員瑛（IVE）、池昌旭

AAA 2026（12月5日）卡司

演員：高允貞、金宣虎、金秀賢、多賢（TWICE）、文相敏、朴智焕、朴志訓、裴宗玉、安孝燮、尹敬浩、李多熙、李洪耐、秋泳愚、許南俊

歌手：Naniwa Danshi（なにわ男子、浪花兄弟）、NEXZ、DAYOUNG、RIIZE、LNGSHOT、RESCENE、MONSTA X、Super Junior-D&E、OURBIRTHDAY、IDID、&TEAM、告五人、ATEEZ、Xdinary Heroes、YEONJUN（TXT）、ALLDAY PROJECT、WOODZ、WONPIL（DAY6）、ITZY、JOOHONEY（MONSTA X）、YENA（崔叡娜）、KISS OF LIFE、KickFlip、tripleS、Hearts2Hearts

▲AAA第一天完整卡司。（圖／Threads@munwansik）
▲AAA第一天完整卡司。（圖／Threads@munwansik）
AAA 2026（12月6日）卡司

演員：金裕貞、金載沅、金惠奫、文相敏、道枝駿佑、邊佑錫、尹敬浩、嚴文碩、李多熙、李相二、李鍾元、張多雅、許成泰、惠利

歌手：NEXZ、DAYOUNG、LNGSHOT、RESCENE、MEOVV、朴志訓、成韓彬、ALPHA DRIVE ONE、ATEEZ旼琦、ATEEZ星化、ATEEZ友榮、NMIXX、YUNA（ITZY）、ZEROBASEONE、子瑜（TWICE）、彩領（ITZY）、CORTIS、QWER、CLOSE YOUR EYES、KiiiKiii、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、TWS、TUIDE、tripleS

▲AAA第二天完整卡司。（圖／Threads@munwansik）
▲AAA第二天完整卡司。（圖／Threads@munwansik）
值得一提的是，本次活動中，演員：文相敏、尹敬浩、李多熙；歌手：NEXZ、DAYOUNG、LONGSHOT、RESCENE、tripleS，兩天活動都會出席，而其中在第一天登台的團體ATEEZ，成員旼琦、星化、友榮將為活動帶來SOLO舞台。

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莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...