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今天天氣：東北季風增強 北台灣有大雨

▲東北季風增強，周二基隆北海岸、宜蘭及大台北山區更要留意局部大雨，周四東北季風才會減弱。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質

明天天氣：東北季風還在 水氣先減少

▲東北季風接力影響，但目前冷空氣還不明顯，未來一周日夜溫差較大，白天仍有30度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

一周天氣：杜鵑颱風將生成 路徑朝西北

東北季風增強，中央氣象署表示，今（15）日基隆北海岸、宜蘭及大台北山區更要留意局部大雨，台灣東方的熱帶性低氣壓預估今天白天也會生成「杜鵑颱風」，未來沿高壓邊緣西北行，周末（9月19日至9月20日）靠近日本南方後北轉，強度至少達中颱。9月15日今天的天氣，東北季風影響，迎風面桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，尤其基隆北海岸、宜蘭、大臺北山區有局部大雨發生的機率；其他地區則為多雲到晴，午後嘉義以南地區有局部短暫陣雨，中部以北山區有零星短暫陣雨，雲林以南山區有局部大雨發生的機率。氣溫方面，北部白天高溫略降，北部及東半部約27至30度，中南部仍可來到32、33度，感受偏熱，中午前後紫外線較強，請留意防曬並多補充水份，至於各地低溫24至26度。竹苗、宜蘭、花東北部、中部、雲嘉南、高屏、澎湖環境部提及，受東北季風影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。9月16日明天的天氣，氣象署說明，東北季風影響，但水氣減少，迎風面桃園以北、宜蘭及恆春半島有局部短暫陣雨，花東有零星短暫陣雨；其他地區為多雲，午後嘉義以南有局部短暫陣雨及竹苗、中部山區有零星短暫陣雨，雲林以南山區有局部大雨發生的機率。氣象署提及，關島附近的熱帶性低氣壓正在發展，預估今天白天就會增強為「杜鵑颱風」，未來路徑將沿著高壓邊緣往西北移動，周末抵達日本南方後，再出現比較明顯的北轉，強度可以來到至少中颱，不過一路往西靠近台灣的機率很低。周四至周末東北季風減弱，大台北、東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，南台灣午後降雨的情況也減小，是近期天氣相對較穩定的時段。