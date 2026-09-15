我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃文廷昨晚發布道歉信，宣布會停工反省。（圖／黃文廷IG@wen_0527）

▲這篇Threads長文被認為就是黃文廷前女友寫的。（圖／翻攝自Threads）

男團Ozone的成員黃文廷昨（14）日公開手寫道歉信，坦承劈腿傷害交往4年的女友，此事引發熱議。據悉，事件會曝光是黃文廷的前女友先在Threads上寫下長文，才引發關注；女方指出，黃文廷劈腿的對象是同劇女演員，她自己也有男友，與黃文廷是「雙劈」出軌。而黃文廷行徑超渣，從女演員住處離開後，還能若無其事回家躺在前女友身旁，這讓她知情後感到相當崩潰。近日Threads上出現一篇長文，講述明星男友劈腿同劇女演員的故事，不少網友在留言區瘋猜男主角就是黃文廷，而黃文廷也在沉默3天後，於昨日發布手寫的道歉聲明，坦承確實感情不忠：「我想向陪伴我4年的妳，鄭重地說一聲，對不起。在這段感情裡，妳一路以來給我的支持與信任，卻因為我的不成熟受到傷害，這是我的錯。 我不會為自己的行為找任何理由，對不起。」至於黃文廷的行徑有多渣？根據前女友在Threads貼文的說法，她從黃文廷大學畢業還一無所有時，就跟對方交往至今，為了他的工作著想，一路低調保密、隱忍委屈，怎知黃文廷仗著戀情不會曝光，就對外謊稱單身。前女友指出，黃文廷在拍攝新作品時，與同劇一名已有男友的女演員發生超越界線的親密行為，雙方當事人皆已親口承認，前女友心碎地說：「當時，你知道自己身邊有著交往的我；而對方也是一個有男朋友的人。她很主動但你可以拒絕的。」她表示黃文廷某次從女演員住處離開後，還裝作若無其事回家，睡在自己身旁，直到謊言被拆穿時，才理直氣壯、荒腔走板的辯解，最後更崩潰痛哭整夜，天亮才肯承認說謊，讓前女友忍不住痛罵：「被拆穿時那種狼狽的難堪，你心裡應該比誰都清楚。」黃文廷前女友的這篇貼文目前在Threads上已吸引69萬次瀏覽，網友除了痛批黃文廷的劈腿行徑外，也非常好奇同劇女演員到底是誰，紛紛留言討論：「沒有粉絲好奇同劇的她是誰嗎？這麼主動欸，她的男友一定也很難受」、「是同劇哪個女演員啊，也是出軌的話，事情很大條」、「小三是誰？拜託一起公開，不要放過渣男渣女」，但目前沒有明確的線索曝光。